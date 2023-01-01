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Terör örgütü PKK'ya erzak sağlayan iki kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, örgüte erzak sağladıkları iddiasıyla M.G. ile H.İ.G'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe "Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklandı.

10:36 . 16/09/2023 Cumartesi
AA
Adıyaman'da terör operasyonu

Adıyaman'da terör operasyonu

Adıyaman merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, örgüte erzak sağladıkları iddiasıyla M.G. ile H.İ.G'yi gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe "Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklandı.



#adıyaman
#KCK
#operasyon
#pkk
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