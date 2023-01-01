Terör örgütü PKK'ya erzak sağlayan iki kişi tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda DEAŞ güdümünde hareket eden Ahlak ve Sünnet Dergisi'nin Temsilciliği’ne ve örgütün Şura Grubu olarak bilinen üyelerine 12 Eylül günü operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda DEAŞ adına propaganda, silah, finans temini ve örgüte elemen aktarımı yapan 17 şüpheli yakalandı.