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Terör örgütüne büyük darbe: Bakan Yerlikaya duyurdu 10 ilde 58 mağara sığınak ve depoları yok edildi

Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-35” operasyonlarında;  10 ilde 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
08:35 - 24/12/2023 الأحد
Güncelleme: 09:09 - 24/12/2023 الأحد
Yeni Şafak
Teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi
Teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-35” operasyonlarında;  10 ilde 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu.


Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen
“KAHRAMANLAR-35” operasyonlarında;10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR BİR BAŞLARINA YIKIYORUZ, YIKMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Gümüşhane, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman olmak üzere toplam 10 ilde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 139 tim ve bin 812 jandarma Personelinin katılımı, J-SİHA ATAK helikopterlerinin desteği ile mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-35” Operasyonlarında 58 barınma alanı imha edildi. Çok sayıda ANTİ-TANK, ROKETATAR ve LAV SİLAHI ile OBÜS MÜHİMMATI ele geçirildi.


Kürtün, Dörtyol, Belen, Payas, Baykan, Şırnak-Merkez, Gabar, Silopi, Çukurca, Dicle, Ovacık, Bestler-Dereler, Silvan, Ergani, Elbistan, Savur, Betüşşebap ve Gercüş kırsalında düzenlenen operasyonlar kapsamında;
  • 15 kg patlayıcı madde,
  • 20 kg amonyum nitrat,
  • 58 adet fünye, (Patlayıcı maddelere yerleştirmek üzere)
  • 10 adet M-16 piyade tüfeği,
  • 2 adet AK-47 piyade tüfeği,
  • 2 adet mavzer tüfeği,
  • 1 adet 105 mm OBÜS MÜHİMMATI,
  • 1 adet 120 mm TOP MÜHİMMATI,
  • 1 LAV SİLAHI,
  • 15 adet RPG-7 ROKETATAR MÜHİMMATI,
  • 13 adet ANTİ-TANK MÜHİMMATI,
  • 19 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı),
  • 10 adet el bombası,
  • 168 adet pil,
  • 1568 adet çeşitli cinste ve ebatta mühimmat,
  • 41 adet tüp,
  • 300 metre elektrik kablosu, (El Yapımı Patlayıcı düzeneği hazırlamak üzere)
  • Çok sayıda mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.


#Ali Yerlikaya
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