Terör saldırısı ihtimali değerlendirilen yangınların ardından BirGün algı operasyonuna girişti
Türkiye dört bir yandan gelen yangın haberleriyle sarsılırken provokatörler yine iş başında. Birçok şehirde ve ilçede başlayan yangınlarla ilgili terör saldırısı ihtimali değerlendirilirken BirGün gazetesi, yangınlara tüm imkanlarıyla müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı'nı hedef aldı. Ormanları PKK'nın yaktığı ihtimali üzerinde durulurken akıllara Murat Karayılan'ın geçen yıl örgüte 'Silahları çakmak ve kibrittir' sözleriyle talimat vermesi geldi.
Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken Akdeniz bölgesinde Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Osmaniye, Mersin Gülnar, Marmaris, Datça, Kocaeli, Bodrum, Didim ve Kütahya'da da yangın çıktı.
Yangınları söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için tüm imkanlar seferber edilirken provokatörler yine klavye başına geçti. Özellikle sosyal medyada terör saldırısı ihtimali konuşulurken BirGün Gazetesi, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün Tarım Bakanlığı'nın yangınlar için yeterince uçak kullanmadığı ile ilgili sözlerini haber yaparak algı operasyonuna girişti.
ÖRGÜTE AÇIK MESAJ: SİLAHINIZ ÇAKMAK VE KİBRİT
Geçtiğimiz yıl Hatay'daki orman yangını ile ilgili soruşturma devam ederken PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Karayılan'ın "2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. 'Silahımız yoktur' diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir" sözlerini kullanmıştı. BirGün'ün algı operasyonuna giriştiği haberi PKK ele başının bu sözlerini akıllara getirdi.
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İHA DESTEK VERİYOR
Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetleri'mize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.