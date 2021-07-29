​Terör saldırısı ihtimali değerlendirilen yangınların ardından BirGün algı operasyonuna girişti

Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken Akdeniz bölgesinde Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Osmaniye, Mersin Gülnar, Marmaris, Datça, Kocaeli, Bodrum, Didim ve Kütahya'da da yangın çıktı.

Yangınları söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için tüm imkanlar seferber edilirken provokatörler yine klavye başına geçti. Özellikle sosyal medyada terör saldırısı ihtimali konuşulurken BirGün Gazetesi, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün Tarım Bakanlığı'nın yangınlar için yeterince uçak kullanmadığı ile ilgili sözlerini haber yaparak algı operasyonuna girişti.



GÜNDEM AFAD: Antalya Manavgat'taki orman yangınında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1’İ ağır olmak üzere 138 vatandaşımız etkilenmiştir

GÜNDEM Manavgat'taki yangının uydu fotoğrafı acı tabloyu gözler önüne serdi

ÖRGÜTE AÇIK MESAJ: SİLAHINIZ ÇAKMAK VE KİBRİT

Geçtiğimiz yıl Hatay'daki orman yangını ile ilgili soruşturma devam ederken PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Karayılan'ın "2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. 'Silahımız yoktur' diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir" sözlerini kullanmıştı. BirGün'ün algı operasyonuna giriştiği haberi PKK ele başının bu sözlerini akıllara getirdi.

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İHA DESTEK VERİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetleri'mize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.





İHA, Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

FOTOĞRAF 8 Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Marmaris'te korkutan orman yangını: Alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve otellere yaklaşık 100 metre yaklaşan alevlere ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

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OYNAT 00:48 Osmaniye'de orman yangınına müdahale sürüyor Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangını karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte alevlere müdahale için iş makineleri yol açıyor.



Dün akşam saatlerinde 2 noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı. BiP'te paylaş

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