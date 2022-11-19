Terörden temizlenen İkiyaka Dağları dağ keçilerinin vazgeçilmezi oldu

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Hakkari'de artık huzur hakim.
İkiyaka Dağları dağ keçilerinin yuvası oldu.
Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır!Mehmetçiğin kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK’dan temizlediği #Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki #İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekânı oldu. 🐐 pic.twitter.com/abcMeu2zko TERÖRÜN VE TERÖRİSTİN OLMADIĞI HER YERDE GÜZELLİK VARDIR
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır. Mehmetçik'in kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK'dan temizlediği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu." ifadelerine yer verildi.
DÜNYA
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
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AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerini anlattı. İklim değişikliği sonucu 2050 ve 2100 yıllarında Türkiyede öngörülen değişimlerden bahseden Prof. Dr. Çiçek, Doğu Akdeniz ve Antalyanın küresel ısınmadan en fazla etkilenecek bölgelerden biri olduğuna dikkati çekti.
Antalyanın sıcaklık artışı, yağış miktarı ve kıyıda yer almasından dolayı deniz seviyesi artışından etkilenecek bölgede bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Çiçek, kentte iklim değişikliğine yönelik planlanma yapılması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. İhsan Çiçek, 2100 yılında Antalya ve çevresinde sıcaklık ortalamasının 6 dereceye kadar artmasının öngörüldüğünü dile getirdi.
Son yıllarda küresel anlamda sıcaklığın karalar üzerinde 1,6 derece, denizler üzerinde 0,88 derece arttığını kaydeden Prof. Dr. Çiçek, Küresel ortalamaya bakarsak 1900lü yıllardan sonra sıcaklık 1,09 derece arttı. Bu artış trendi giderek büyüyor. Biz hiçbir şey yapmazsak, bugünkü eylemleri sürdürürsek 2100 yılında dünya ortalaması 3,7 derece artacak. Bugün 1,1, 70 yıl sonra 3,7 dereceye çıkacak. Buna bizim dünyanın dayanabilmesi mümkün değil. 36,5 dereceye sahip insan vücudu 37,5 dereceye yükseldiğinde hastalanıyor. O nedenle dünya hastalanıyor. Önlem alınması lazım diye konuştu.
İklim değişikliğinin deniz seviyesinde artışa yol açacağına dikkati çeken Prof. Dr. İhsan Çiçek, Türkiyede daha çok sıcaklık artışı, yağış azalışı, kuraklık konuşulduğundan bahsetti. Türkiyede deniz seviyesi artışının fazla konuşulmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çiçek, şöyle devam etti:
Deniz seviyesinde yükselme olması Türkiye için çok önemli. Deniz seviyesi yükseldiğinde, sadece karalar suyun altında kalmıyor. Belirli alanlar su altında kalacak. Türkiye yüksek bölge olduğu, kıyılarda çok düzlük alan bulunmadığı için sanki etkilenmeyecek gibi düşünülüyor ve hesap edilmiyor. Düz alanlarda bu çok önemli. 2100 yılında 2 metre, 2150 yılında 5 metreye kadar deniz seviyesinin artma olasılığı var. 2 metre, 5 metre nedir, diye düşünülebilir. Düz, ovalık alanlarda bu 1e 100 gibi orana sahip. 1 santim yükselirse, deniz seviyesi 100 santim içeri giriyor. Bu çok önemli bir şey.
Deniz seviyesindeki yükselmenin özellikle kıyılardaki akarsu ağızlarında ve düz alanlarda etkili olacağını anlatan Prof. Dr. İhsan Çiçek, Akarsu çevresinde düşük yükseklikte alanlar var. O bölgelerde su içeri giriyor ve geniş alanları kaplıyor. Karasal alanların su altında kalmasıyla deniz suyunun yayıldığı alanlarda tarımsal alanlar, taban suyu tuzlanıyor. Denize yakın alanlarda pek çok arazi tuzlanma nedeniyle kullanılamaz hale geliyor. Bunu sadece deniz seviyesi yükseldi, su bastı olarak düşünemezsiniz. Büyük alanlar deniz seviyesi yükselmesinden etkileniyor ifadesini kullandı.
Deniz suyunun 2 metre yükselmesinin kıyı şeridindeki yol açacağı değişiklikler hakkında örnek veren Prof. Dr. Çiçek, şunları kaydetti:
Ülkemizde alçak alanlar Çukurova, Göksu Nehri çevresi Silifke, Antalyada Aksu Manavgat ovaları, Egede Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes gibi alanlar etkileniyor. İstanbul da etkileniyor. İstanbul Boğazı çok önemli kültür alanı ve çevresinde çok sayıda yalı var. Bu yalıların çevresinde deniz seviyesinin 2 metre yükselmesi, birinci katlarının tamamıyla su altında kalmasına neden olur. Yalılar, Kuleli Askeri Lisesi gibi pek çok tarihi alanlar var. Bu kültürü korumak için de iklim değişikliğine yönelik tedbirleri almak zorundayız. İnsan kulağına küçük şeyler gibi gelen 2 metre, 5 metre gibi değişimler etkileri çok büyük olarak karşımıza çıkıyor.
İstanbul için 2100 uyarısı: Boğaz'daki yalılar su altında kalacak
İklim değişikliği sonucu deniz suyunun 2100 yılında 2 metre, 2150'de 5 metreye kadar yükselebileceğini belirten Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Çiçek, İstanbul Boğazı için kritik bir uyarıda bulundu. Çiçek, deniz suyunun yükselmesi ile Boğaz'daki yalıların birinci katlarının tamamıyla su altında kalacağını öne sürdü.
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Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ilk banttan inme töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törende TOGG’un tanıtımı yapıldı. 29 Ekim 2022’de ise Gemlik’teki fabrikada resmi açılış töreni gerçekleşmiş ve seri üretime başlanmıştı
TOGG’un ilk aracı geçen ay yapılan törenle üretim bandından indi. Gelecek yıl ilk çeyrekte yollarda olması bekleniyor. Togg süreciyle birlikte elektrikli otomobillerin şarjına yönelik çalışmalar da diğer yandan devam ediyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bir süredir üzerinde çalıştığı yeni bir uygulama ile elektrikli araçlar için yol güzergâhında şarj yapılabilecek istasyonlar görülebilecek.
Cep telefonlarına indirilecek uygulama ile vatandaşın seyahat ettiği güzergahta bulunduğu konuma en yakın şarj istasyonunun nerede olduğu, uzaklığı, dolu mu boş mu olduğu öğrenilebilecek.
Uygulamada yavaş ve hızlı şarj seçenekleri de bulunacak. Vatandaşın güzergâhı üzerinde bir elektrikli şarj istasyonunda 15 şarj ünitesi varsa uygulamada bunların hangisinin hızlı şarj istasyonu (DC), hangisinin yavaş şarj (AC) istasyonu olduğu ve boş doluluk oranları gösterilecek. Hızlı şarj, yavaş şarja göre daha pahalı olabilecek.
EPDK’nın ŞarjetTR ismini verdiği uygulamayla istasyonlardan anlık bilgi gelecek. Bir süredir uygulamaya yönelik pilot çalışmanın da yapıldığı belirtildi.
Uygulama için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan isim hakkının patenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da telif hakkının alındığı öğrenildi.
Şarj istasyonlarında kredi kartı ve nakit ödeme seçenekleri olacak. Tarifesi daha sonra açıklanacak. Şarj için ücret tarifesinin serbest piyasaya dayalı olarak belirleneceği belirtildi.
Büyük şarj istasyonlarının sabit müşterilerini koruyabilmeleri için fiyatlarda indirim uygulayabilmelerine imkan tanınacak.
Yetkililer, her zaman aynı şarj istasyonu ağını kullanan bir vatandaşa ya da Taşıt Tanıma Sistemi ile elektrik alan bir vatandaşa söz konusu istasyon normal vatandaşa uyguladığı fiyat tarifesinden en fazla yüzde 25 indirimli elektrik satabileceğini ifade ettiler.
Rekabet şartlarını ortadan kaldıran bir fiyat politikasına izin verilmeyeceği dile getiriliyor. Öte yandan vatandaş aracını evde şarj etmek isterse, meskenler için elektrik tarifesi ne ise faturasına onun karşılığında yansıtılacağı kaydedildi
43 ŞİRKETE ŞARJ AĞI İŞLETME LİSANSI VERİLDİ Yasada yapılan düzenleme ile şarj istasyonlarının faaliyetlerine ilişkin ikincil düzenleme yetkisi EPDK’ya verildi. EPDK, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulması, şarj altyapısının gelişmesi ve tüm ülkeyi kapsayacak bütüncül bir şarj ağının oluşması amacıyla “Şarj Hizmeti Yönetmeliği” hazırladı.Şirketler EPDK’dan aldığı şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında şarj ağı işletebilecek. 18 Nisan 2022 tarihinden itibaren lisans başvuruları alınmaya başlandı.Eylül ayı itibarıyla 43 adet şirkete şarj ağı işletmesi lisansı verildi. Türkiye’de 2022 ağustos ayı verilerine göre yaklaşık 9 bin 650 adet elektrikli araç bulunurken, 3 bin 640 adette halka açık şarj noktası bulunuyor.
TOGG’un yollara çıkmasıyla birlikte şarj istasyonlarının sayısında hızlı bir artış yaşanması bekleniyor.
EPDK, araçtan şebekeye elektrik teknolojisi, akıllı şebekeye destek olacak diğer ileri teknolojik uygulamalar, batarya değiştirme istasyonları, mobil şarj istasyonları, kablosuz şarj, yol üstü şarj üniteleri, elektrikli yollar gibi konularda çalışmalarını sürdürüyor.
KİLOMETRE BAŞINA NE KADAR YAKACAĞI BELLİ OLDUTOGG ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri 1 km’de ne kadar yakıt yakacağı oldu. TOGG’un elektrikli otomobil olmasından dolayı fosil yakıt ile çalışan araçlara göre daha az yakacağı biliniyor. Aslında, TOGG’un km’de maliyeti yüzde 75 oranında azalıyor.
TOGG eğer ev tipindeki elektrikle doldurulursa, kilovat başına yüksek kademede 2,6 lira olacağı ortaya çıktı. Böylece, 500 km menzili olan TOGG’un, 90 kWhlık bataryası evden şarj edilirse 235 TL’yi bulacak.
Aracınızı işyerinde park etmeniz halinde ise4.45 TL olacağı öğrenildi. Yani bu şekilde de maliyeti 400 TL’yi buluyor. Diğer araçlarla karşılaştırdığımızda, benzinli araç 500 km’yi 920 TL’ye yakarken, dizelde ise 745 TL’ye yakıyor.
Yerli otomobil Togg için yeni uygulama geliyor: Yüzde 25 indirim olacak
29 Ekim'de ilk seri üretim aracın banttan inmesiyle heyecanın daha da arttığı yerli otomobil Togg'a yönelik yeni bir uygulama daha hayata geçiriliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bir süredir üzerinde çalıştığı yeni bir uygulama ile elektrikli araçlar için yol güzergâhında şarj yapılabilecek istasyonlar görülebilecek ve yüzde 25 indirim uygulanacak.