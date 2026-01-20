Terörün devri kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki operasyonlara ilişkin “Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri süratle yerine getirilmeli, hiç kimse bir kere daha yanlış hesap yapmamalıdır" dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Erdoğan, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

KİMİN KARNESİ PEKİYİ, KİMİNKİ ZAYIF OLDUĞU BELLİ

"Biz her zaman eserlerimizle konuşuyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin başşehrini, vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa ve su kuyruklarına mahkum eden zihniyetin insafına bırakamayız" diye konuştu. Erdoğan, "Enerjilerini sorunlara çözüm üretmek yerine bahane üretmeye, kendileri dışındaki herkesi suçlamaya, görevini yapan basın mensuplarını tehdit etmeye harcayanlar, bizim şehirlerimize hizmet şevkimizi kıramazlar. Bu ülkede kutuplaştırma deyince, kriz fırsatçılığı deyince, felaket tellallığı, iş bilmezlik deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. Bu ülkede kimin hizmet karnesinin 'pekiyi'ler ile dolu, kimin sicilinin de kırıklar, zayıflar, kara lekelerle dolu olduğu gayet bellidir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, yaşanan her gelişmenin 2023 seçimlerinde derin bir uçurumun kıyısından dönüldüğünü gösterdiğini ifade ederek "Kritik bir dönemeçte yapılan bu doğru tercihin değeri gerek bölgemizde gerekse ülkemizde yaşanan her hadiseyle daha net anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE DESTEĞİ TAM

Konuşmasında Suriye’de terör örgütü SDG’ye yönelik operasyonlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak bir tarihi, kültürü, 1400 yıllık ortak bir medeniyeti paylaştıkları, ortak şehitlerin olduğu Suriye'deki her gelişmeyle çok yakından ilgilendiklerini dile getirdi. “Suriye Suriyelilerindir” diyen Erdoğan, “Suriye halkının kardeşi, komşusu ve kara gün dostu bir ülke olarak bunu sabote edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmeyiz. Tek devlet, tek ordu ilkesi bir ülkede istikrarın olmazsa olmaz şartıdır. Bunu tesis ve tahkim edecek her türlü adıma Türkiye'nin desteği tamdır" şeklinde konuştu. Suriye ordusunun bu hassas operasyonu her aşamasında büyük bir dikkatle yönetmesi ve operasyon süresince sivillerin zarar görmemesi için adeta bir cerrah titizliğinde hareket etmesinin her türlü takdire şayan olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

İPE UN SERMENİN FAYDASI YOK

"Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkının dünkü anlaşmadan büyük sevinç duyduğu anlaşılıyor. Suriye'nin bereketli toprakları artık acıya, kana ve gözyaşına doymuştur. Bundan sonra yapılması gerekenler esasen bellidir. İpe un sermenin, ayak diremenin, çeşitli bahanelerin arkasına saklanarak zamana oynamanın kimseye faydası olmaz. Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri süratle yerine getirilmeli, hiç kimse bir kere daha yanlış hesap yapmamalıdır."

İran’da üzerimize düşeni yaparız

İran’daki protestolara da değinen Erdoğan, "Komşumuz İran, İsrail saldırılarından sonra şimdi de toplumsal huzurunu ve istikrarını hedef alan yeni bir sınamayla karşı karşıya. Sokaklar üzerinden yazılmak istenen senaryoları hepimiz takip ediyoruz. Diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen ince bir siyasetle İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacaklarına inanıyoruz. Barışı ve istikrarı merkeze alan dış politikamızla bölgemizi belirsizliğe sürükleme riski olan her türlü girişimin karşısında durmayı sürdüreceğiz" dedi. İlgili tüm tarafları aklıselime, diyaloğa, diplomasiye davet eden Erdoğan, "Tansiyonu daha da düşürme noktasında bize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu, bunun özellikle bilinmesini istiyorum" diye konuştu.







