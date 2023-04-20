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Thodex Fatih bugün Türkiye'ye geliyor

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kurucusu olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Faruk Fatih Özer’in Türkiye'ye iadesini onayladı. Özer, bu sabah Türkiye'ye gelecek.

Burak Doğan
04:12 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer.

Arnavutluk’un Türkiye’ye iadesine karar verdiği kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer bugün Türkiye’de olacak. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Özer’in iadesiyle ilgili süreç tamamlandı. Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanan Özer’in iadesi istenmişti. Arnavutluk adli makamlarının “Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine” yönelik kararın yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından, Özer’in Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçildi. Faruk Fatih Özer, THY’nin tarifeli uçağıyla bu sabah Türkiye’ye getirilecek.

İade süreci

Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalandı. Elbasan Asliye Mahkemesi’nin 2 Eylül 2022’de Özer’in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022’de Özer’in avukatlarınca temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül’de Özer’in tutukluluğuna yönelik kararı onadı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022’deki duruşmada, Elbasan Savcılığı’nın “Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine izin verilmesi” yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022’de bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesi’ndeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022’de görüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık’taki 2022’deki duruşmada Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin kararı onadı. Arnavutluk Yüksek Mahkemesi de Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti.



#Thodex
#Faruk Fatih Özer
#Arnavutluk
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