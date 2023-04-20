Thodex Fatih bugün Türkiye'ye geliyor

Arnavutluk’un Türkiye’ye iadesine karar verdiği kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer bugün Türkiye’de olacak. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Özer’in iadesiyle ilgili süreç tamamlandı. Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanan Özer’in iadesi istenmişti. Arnavutluk adli makamlarının “Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine” yönelik kararın yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından, Özer’in Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçildi. Faruk Fatih Özer, THY’nin tarifeli uçağıyla bu sabah Türkiye’ye getirilecek.