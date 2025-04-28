THY Van için ek sefer rotaları oluşturdu

“Değerli yolcularımız, Van Ferit Melen Havalimanı'nda gerçekleştirilecek tadilat çalışmaları nedeniyle; 1 Mayıs-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uçuşlarımız sınırlı tarife ile gerçekleşecek. 5 Eylül-5 Aralık 2025 tarihleri arasında ise havalimanı geçici olarak kapalı olacaktır. Bu süreçte yolcularımız için Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlanmıştır”