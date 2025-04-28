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THY Van için ek sefer rotaları oluşturdu

THY Van için ek sefer rotaları oluşturdu

12:5328/04/2025, Pazartesi
DHA
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Van Ferit Melen Havalimanı.
Van Ferit Melen Havalimanı.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda başlayacak tadilat çalışmaları nedeniyle Türk Hava Yolları, yolcuların mağduriyet yaşamaması için Muş ve Ağrı'ya ek seferler düzenleyeceğini duyurdu.

THY, Van yolcularına ek sefer desteği düzenledi.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
“Değerli yolcularımız, Van Ferit Melen Havalimanı'nda gerçekleştirilecek tadilat çalışmaları nedeniyle; 1 Mayıs-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uçuşlarımız sınırlı tarife ile gerçekleşecek. 5 Eylül-5 Aralık 2025 tarihleri arasında ise havalimanı geçici olarak kapalı olacaktır. Bu süreçte yolcularımız için Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlanmıştır”
denildi.



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