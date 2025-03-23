Ticaret Bakanı Bolat iftar programına katıldı: Sosyal devlet olmazsa olmaz bir görev

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sosyal devlet, bizim açımızdan olmazsa olmaz bir zorunluluk ve görev. Ticaret, sanayi, tarım, adalet, eğitim, savunma, enerji gibi bütün konularla ilgileneceğiz ama sosyal devlet olmanın da gereklerini yapmak zorundayız." dedi.

Bolat, Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen iftarda, Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören otizmli özel çocuklar ve aileleri, Bahçelievler Huzurevi'nde kalan yaşlılar ve Kız Yetiştirme Yurdu'ndaki gençlerle Bahçelievler Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

Bolat, etkinlikteki buluşmayı "muhteşem bir tablo" olarak betimleyerek, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletti.

"Sosyal devlet, bizim açımızdan olmazsa olmaz bir zorunluluk ve görev. Ticaret, sanayi, tarım, adalet, eğitim, savunma, enerji gibi bütün konularla ilgileneceğiz ama sosyal devlet olmanın da gereklerini yapmak zorundayız, zaten bu Anayasamızda bir emirdir. Biz hükümet olarak sosyal politikalar alanında en geniş hizmet türlerini vatandaşlarımız için uyguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden başlayarak, başta huzurevleri gençlik evleri, bilgi evleri, rehabilitasyon merkezleri, engelliler merkezleri ve üniversiteli gençlere burs programları yoluyla başlattığı bu sosyal devlet anlayışını 22 yılda hükümet olarak en geniş anlamda sizler için vatandaşlarımız için uygulamaya gayret ediyoruz. Her geçen yılda bütçemizi arttırıyoruz. Bizim devlet bütçemiz yaklaşık 12 trilyon lira civarında ve bunun 600 milyara yakın bölümünü sosyal hizmetler için tahsis ediyoruz, harcıyoruz."

Yapılan tüm çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Bolat, hayata geçirilen her projede, yapılan her proje ile sundukları hizmetlerden iftihar ettiklerini söyledi.

Bolat, "Sosyal, vicdanlı, şefkatli devlet bütün fertleri ile ilgilenmek zorundadır. Cumhurbaşkanımızın bize talimatları ile biz de hükümet üyeleri olarak bütün vatandaşlarımıza kol kanat germeye gayret ediyoruz, bundan sonra da edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören çocukların hazırladığı gösteriyi izleyen Bolat, daha sonra katılımcılar için hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da telefonla bağlanarak katılımcılara selamlarını iletti.



