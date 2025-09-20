Ticaret Bakanı Bolat TEKNOFEST stantlarını gezdi: Savunma sanayisinde yılda 20 milyar dolarlık üretim gerçekleştiriliyor

"Savunma sanayisi 2002'den bu yana çok önemli ilerlemeler kaydetti. 90 bin kişi savunma sanayisinde çalışıyor ve yılda 20 milyar dolarlık üretim yapılıyor. Geçen yıl 7,2 milyar dolar olan sektörün ihracatı, bu yıl inşallah en az 8 milyar dolara yükselecek. Savunma sanayisinin yanında havacılık, uydu sanayi, oralarda da çok büyük gelişmeler var. Yazılım sanayinde büyük gelişme var ve geçen yıl 5 milyar dolar ihracat yaptık, bu yıl inşallah 5,5 milyar doları aşmayı hedefliyoruz."