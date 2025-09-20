Ticaret Bakanı Bolat TEKNOFEST stantlarını gezdi: Savunma sanayisinde yılda 20 milyar dolarlık üretim gerçekleştiriliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TEKNOFEST’in Türkiye’nin başarılarını ve coşkusunu yaşamak isteyenler için bir gurur tablosu olduğunu belirterek, “Savunma sanayisinde 90 bin kişi çalışıyor ve yılda 20 milyar dolarlık üretim gerçekleştiriliyor” dedi.
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Bakan Bolat, TEKNOFEST İstanbul’da AA standını ziyaret ederek çalışanlarla selamlaştı. Bolat, burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST’in kurucusu T3 Vakfına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve tüm çalışmaların mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini ifade etti.
Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak yurtdışı temaslarında, mevkidaşları ve yabancı heyetlerle yaptıkları görüşmelerde Türk sanayisinin teknolojideki ve savunma sanayisindeki başarılarına sıkça dikkat çekildiğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
"90 bin kişi savunma sanayisinde çalışıyor ve yılda 20 milyar dolarlık üretim yapılıyor"
Türk ürünlerinin kalitesine çok büyük ilgi ve itibar olduğunu kaydeden Bolat, şöyle devam etti:
Söz konusu çalışmaların çok daha üst sıralara taşınması gerektiğini vurgulayan Bolat, halkın bu coşkuyu yaşamasının büyük önem taşıdığını ve TEKNOFEST’e umutla baktıklarını kaydetti.