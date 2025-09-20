Yeni Şafak
TEKNOFEST coşkusu sürüyor: Dördüncü günde hafta sonu yoğunluğu

14:2020/09/2025, السبت
DHA
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, binlerce genci, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelenler yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Festivalin 4'üncü gününde hafta sonu olmasının da etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu arttı. 

Giriş kapılarında uzun kuyruklar oluşurken, görevliler alana girişlerin düzenli ilerlemesi için ek önlemler aldı.

 Aileler, gençler ve çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldururken, uçuş gösterileri ve teknoloji stantları beğeni topladı.

Yoğunluk havadan da görüntülendi.

