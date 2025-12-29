Yeni Şafak
Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada tır yan yattı

15:3929/12/2025, Pazartesi
IHA
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli’de seyir halindeki tır kavşakta otomobil ile çarpıştı. Kazada tır ve otomobilde büyük maddi hasar meydana gelirken tırda sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde henüz plakası bilinmeyen tır seyir halindeyken Sarayköy Kavşağında, bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobilde maddi hasar meydana gelirken tır yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tırda sıkışan vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşı olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




