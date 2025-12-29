Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada tır yan yattı

Kaza, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde henüz plakası bilinmeyen tır seyir halindeyken Sarayköy Kavşağında, bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobilde maddi hasar meydana gelirken tır yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.