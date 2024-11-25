Topkapı Üniversitesi USLA-Uzakdoğu Mutfak Akademisi iş birliğinde 'Profesyonel Japon Mutfak Sanatları Mezuniyet ve Ünvan Takdim Töreni' gerçekleştirildi

Törende, Türkiye-Japonya iş birliğine vurgu yapılarak, bu dostluğun birçok alanda ortak projeleri de beraberinde getirdiği hatırlatıldı. Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, Türk-Japon dostluğuna katkı sağlayan bu anlamlı projede yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Japonya evrensel bir mutfak sunuyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim Japon mutfağı dendiğinde hemen bu deneyimi yaşamak istiyoruz. Üniversitemiz USLA aracılığıyla dünya mutfağına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Japon Mutfak Sanatları Programı Master Chef’i ve Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi Şef Shunichi Horikoshi ise mezunların, dünya genelinde yalnızca 200 kişinin sahip olduğu bir sertifikayı almaya hak kazandığını belirterek, bu başarının hem bireysel hem de gastronomi alanında büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Horikoshi, “İstanbul Topkapı Üniversitesi ve USLA iş birliğiyle gerçekleştirilen bu program, Japon mutfağını doğru ellerle uluslararası platforma taşıyacak” dedi.

Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı adına törene katılan Shunsuke Inoue, Japon mutfağına olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, Türkiye’nin bu alanda önemli bir iş birlikçi olduğunu vurguladı. Mezunları tebrik eden Inoue, sertifika sahiplerinin Japon mutfağına profesyonel bir boyut kazandıracağına olan inancını dile getirdi.

Ünlü Japon Şef Kimio Nonaga ise mezunların Japon mutfağına olan katkılarına dikkat çekerek, “Dünyada sayılı kişinin sahip olduğu bu sertifikayı kazanan mezunlarımızın, farklı coğrafyalarda Japon mutfağına yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerine inanıyorum” dedi.

Törende mezunlara sertifikalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Japon mutfağının lezzetleri sunuldu