Toplam büyüklüğü 657 bin metrekare: Görselleri tek tek paylaşıldı açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını yapacak.





"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.





Paylaşımda, açılışı gerçekleştirecek Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.



🌳 Dilovası Millet Bahçesi

🌳 Gebze Millet Bahçesi

🌳 Gölcük Millet Bahçesi pic.twitter.com/wrlsfYuwwV — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 7, 2024

Dilovası Millet Bahçesi

Yaklaşık 216 dönümlük bir alanda inşa edilen Millet Bahçesi, modern peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve çocuk oyun parkları gibi birçok sosyal donatıya ev sahipliği yapacak. Ayrıca, çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan bahçede, doğal bitki örtüsü korunarak ekolojik dengeye de dikkat ediliyor.

Yeni bir nefes alanı

Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, inceleme sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Millet Bahçesi, Dilovası’na kazandırmak istediğimiz en önemli projelerden biri. İlçemizin nefes alacağı, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir alan inşa ediyoruz. Proje tamamlandığında, Dilovası’nda hem çevresel hem de sosyal açıdan büyük bir değişim yaşanacak. Bu proje, sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda halkımızın bir araya geleceği, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, ailelerin vakit geçirebileceği bir yaşam merkezi olacak.”

Geleceğe yapılan bir yatırım

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise, projeye verdikleri öneme dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu: “Dilovası, hızla gelişen bir ilçemiz ve bu gelişimin sürdürülebilir olması için bu tür projeler büyük önem taşıyor. Millet Bahçesi, sadece bir park değil, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bu projeyle birlikte, ilçemizdeki yaşam kalitesinin artacağını ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşayacaklarını düşünüyoruz. Çalışmaların son aşamaya geldiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız.

Gebze Millet Bahçesi

Gebze Millet Bahçesi

430.000 m² alan üzerinde TOKİ ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşa edilen Millet Bahçesinde; eğitim kampüsü, tematik bahçeler, spor alanları, açık hava gösteri alanı, cami ve meydan yer alacak.

Gölcük Millet Bahçesi

Gölcük Millet Bahçesi'nde 560 m2 kapalı alana sahip olacak Millet Kıraathanesi içinde, gençlerimizin uğrak yeri olacağı zengin kitap çeşidiyle kütüphane ve dinlenebilecekleri bir de kafe yer alacak.

İçinde neler var?

Gölcük Millet Bahçesi ayrıca; dikilen 1.371 adet 10 yaş civarı çeşitli cinste ağaç, 12.595 adet bitki ve çiçeğin bulunduğu Gölcük Millet Bahçesi'nde; Çocuk Oyun Alanı, Fitnes Alanı, Şifalı Bitkiler Bahçesi, Lalezar Bahçesi, Gülizar Bahçesi, Çınar Meydan, Etkinlik Çayırı, Bisiklet Yolu, Koşu Yolu, Sağlıklı Yaşam Parkuru, Gezinti Yolu, Kameriyeler, Millet Kıraathanesi, Oturma Basamakları, Oturma Noktaları, Etkinlik Çayırı, Afet Toplanma Yeri, Meşe Korusu, Kayın Korusu yer alıyor.











