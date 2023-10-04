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Trabzon Üniversitesi 2023-2024 akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

Trabzon Üniversitesi, 2023-2024 Akademik Yılı Açılışı Fatih Yerleşkesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış münasebetiyle İletişim Fakültesi önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Atilla Çimer, Prof. Dr. Hasan Karal ve Prof. Dr. Hüseyin Serencam’ın yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Rektör Âşıkkutlu yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Zeynep Karçığa
16:10 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzon Üniversitesi 2023-2024 akademik yıl açılışı.

Trabzon Üniversitesi 2023-2024 akademik yıl açılışı.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, ailelere ve akademisyenlere hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu, “Geçtiğimiz üç yıl içinde bir kısmı global bir kısmı yerel ölçekli, ciddi afetler yaşadık. Tüm insanlığın her açıdan ders çıkarması gereken musibetleri geride bıraktık. Öğrencilerimizden ayrı kaldık. Bu afetlerin ortaya çıkardığı sonuçlar bakımından üniversitemiz ve tüm üniversiteler on-line olarak eğitim öğretim vermek zorunda kaldı. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin kalitesine ulaşamayacağını gördük. İnşallah bundan sonra herhangi bir afete maruz kalmaksızın eğitime devam ederiz” temennisinde bulundu.

Yükseköğrenim müesseselerinin ancak öğrencilerle varolabileceğini belirten Âşıkkutlu, “Öğrencilerimiz yoksa bizim de burada olmamızın bir anlamı yok” ifadesini kullandı.

Âşıkkutlu, daha sonra şunları söyledi:


“Öğrencilerimizden uzak kaldığımız dönemde biz de onlar için kampüsümüzün alt ve üst yapıları ile ilgili önemli eksikleri giderdik, bu mekanlarda sorunsuz eğitim öğrenim görmeleri için gayret gösterdik. Çok şükür, bugün itibariyle üniversitemizin bir eksikliği bulunmuyor. Şimdi iş bize düşüyor; eğitimciler olarak yeni dönemde yeniden alanımızla ilgili akademik dünyaya yönelmeye başlayacağız.”

Akademisyenlerden bir yandan bilimsel projelerini sürdürürken diğer yandan öğrencilerin düzenli ve verimli çalışmalarına destek vermelerini de isteyen Âşıkkutlu, “Öğrenciyi motive edecek olan hocalardır. Hocaları da motive edecek olan öğrencilerdir. Eğitim ve öğretim karşılıklı etkileşimle gerçekleşen bir olgudur. Kıymetli öğrencilerimiz, dersleriniz 2 Ekim itibariyle başladı. Ders atamalarınız, kayıtlarınız ve ders paketleriniz yenilendi. Ufak tefek sorunlar günü gününe giderildi. İyi şeyler yapacağınıza inanıyorum. Hepinize sağlıklı, verimli ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

#Trabzon Üniversitesi
#Akademik Yıl
#Öğrenci
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