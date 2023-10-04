Trabzon Üniversitesi 2023-2024 akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, ailelere ve akademisyenlere hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu, “Geçtiğimiz üç yıl içinde bir kısmı global bir kısmı yerel ölçekli, ciddi afetler yaşadık. Tüm insanlığın her açıdan ders çıkarması gereken musibetleri geride bıraktık. Öğrencilerimizden ayrı kaldık. Bu afetlerin ortaya çıkardığı sonuçlar bakımından üniversitemiz ve tüm üniversiteler on-line olarak eğitim öğretim vermek zorunda kaldı. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin kalitesine ulaşamayacağını gördük. İnşallah bundan sonra herhangi bir afete maruz kalmaksızın eğitime devam ederiz” temennisinde bulundu.

Yükseköğrenim müesseselerinin ancak öğrencilerle varolabileceğini belirten Âşıkkutlu, “Öğrencilerimiz yoksa bizim de burada olmamızın bir anlamı yok” ifadesini kullandı.

Âşıkkutlu, daha sonra şunları söyledi:





“Öğrencilerimizden uzak kaldığımız dönemde biz de onlar için kampüsümüzün alt ve üst yapıları ile ilgili önemli eksikleri giderdik, bu mekanlarda sorunsuz eğitim öğrenim görmeleri için gayret gösterdik. Çok şükür, bugün itibariyle üniversitemizin bir eksikliği bulunmuyor. Şimdi iş bize düşüyor; eğitimciler olarak yeni dönemde yeniden alanımızla ilgili akademik dünyaya yönelmeye başlayacağız.”