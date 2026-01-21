Tribünlere oynamıyoruz: Çok köklü birikimin vârisleriyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çok köklü bir birikimin vârisleri olduğumuzu söyledi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni’ne katılan Erdoğan, “Sanatçının ortaya koyduğu her eser, ustaların vücuda getirdiği her ürün, aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, geleneğin, bekanın ve elbette yaşanılan coğrafyanın bir özeti, sureti neticesidir. Bu yönüyle camilerimizin, mescitlerimizin, mimari yapılarımızın sanat eserleriyle süslenmesi asla tesadüf değildir” dedi.

ANADOLU BİR AÇIK HAVA MÜZESİ

“Bizler geleneksel sanatlardan mimariye, musikiden şiir ve edebiyata çok köklü bir birikimin vârisleriyiz” vurgusu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “Biliyorsunuz; Anadolu, neredeyse bir açık hava müzesidir. En doğusundan en batısına bu topraklarda kökü çok derinlere uzanan bir kültür ağacı, bir sanat ve medeniyet çınarı her köşeyi kuşatmaktadır. Hangi ilimize, hangi yöremize giderseniz gidin, orada muhakkak sanata gönül vermiş, gönül imbiğinden aşkla damıttığı duyguları, fikirleri esere dönüştürmüş ustalarla, üstatlarla, sanatçılarla karşılaşırsınız.”

KÜLTÜREL MİRASTA İKİNCİ SIRADAYIZ

“Bugün itibarıyla Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’ne kaydettirdiği 32 kültürel değeriyle 185 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Hâlihazırda somut olmayan kültürel miras ulusal envanterimizde 368 kültürel değerimiz, yerel düzeyde ise tam bin 707 kaydımız bulunuyor. Tabii bu mirasın yaşatılması, bu çınarın içi oyuk bir ağaca dönüşmeden daha canlı, daha güçlü, daha sağlam bir şekilde gelecek kuşaklara nakledilmesi bizim için hayati bir meseledir. Eğer bunu yapmazsanız, mazi ile istikbal arasındaki irtibatı koparmış, dolayısıyla kimlik ve kültürümüzü de koruyamamış olursunuz. Çünkü sanat, milli kültür ve kimliğin en belirleyici unsurlarından hatta taşıyıcı kolonlarından biridir.”

DİJİTALLEŞME SORUNLARA YOL AÇIYOR

“Dijitalleşme ve modern kültür endüstrisi tüm dünyada olduğu gibi bizde de birtakım sorunlara yol açıyor. Gelişen yeni teknolojiler, iletişim araçlarındaki yenilikler bizi hızlı olmaya, derinlikten yoksun ve tek tipçi bir üretim yapmaya icbar ediyor. Zihin tembelliğini de beraberinde getiren bu tehlike, kendisini en şiddetli biçimde sanat ve zanaat alanlarında gösteriyor. Artık ne yazık ki nitelikten ziyade nicelik, içerikten daha fazla ambalaj rağbet görüyor. Meselelerin dış yüzünü aşıp esası teşkil edene; öze, çekirdeğe, asıl manaya ulaşmak durumundayız. Çünkü sanat ve zanaat eğer tekemmül etmemize, mesafe kat etmemize yardımcı olmuyorsa bu çalışmaların pek bir anlamı yok demektir.”

TRİBÜNLERE OYNAMIYORUZ

“Kültür ve mirasımızın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşin tabiri caizse birileri gibi edebiyatını ve istismarını yapmıyor, tribünlere oynamıyoruz. Tam tersine meselenin önemini müdrik bir şekilde her alanda çok yönlü bir çaba harcıyoruz. Arkeolojik kazılardan restorasyon faaliyetlerine, gece müzeciliği uygulamasından kaçakçılıkla mücadeleye kadar kültür varlıklarımızı hem muhafaza hem de ihya ediyoruz. Bakınız, son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık.”

81 İLE YAŞAYAN MİRAS OKULU

“Kültür Yolu Festivalleri kapsamında sadece geçtiğimiz yıl 20 farklı şehrimizde 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdik. Gençlerimizin gelenekli sanatlarımızla daha sıkı bağlar kurabilmesi için başlattığımız ve ilkini 15 Temmuz Müzesi’nde açtığımız 'Yaşayan Miras Okulları'mızı çok kısa bir süre içerisinde 81 ilimize yaygınlaştıracağız. 2025 senesinde yapılan kazı çalışmalarında 15 binin üzerinde arkeolojik buluntuyu gün yüzüne çıkardık. İnşallah bundan sonra da kültür varlığımızı korumak ve güçlendirmek için sanatçılarımız, gençlerimiz, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya, koşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”





İnsan hazinelerine ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri'ni, layık görülen isimlere verdi. Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri’ne, ipek böcekçiliği ve dokumacılıkta Emel Duman, geleneksel kuyumculukta Sevan Bıçakçı, üç telli bağlama icrası ustası Osman Kırca, hüsn-i hat sanatında Hüseyin Öksüz, devdah Ertuğrul Şengünalp, folklorik bebek yapımcılığında Emine Polat, cilt sanatında mücellit Mehmet Karslı, körüklü çizme ustalığında Mustafa Karpuzcu, sedef kakma sanatında Mehmet Bülent Fıstıkçı, zil yapım ustalığında Mehmet Tamdeğer layık görüldü.





Shaquille O’Neal ile basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Shaquille O’Neal ile bir araya geldi. İstanbul’da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde basketbol oynayan Erdoğan ve O’Neal, basketbol toplarını imzaladı. Erdoğan ve O’Neal, genç sporcularla fotoğraf çektirdi.



