|
Gündem

TSK'da gözler YAŞ toplantısında

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) gözler ağustosun ilk haftasında yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına çevrildi

Nur Banu Aras
04:00 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:57 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak şurada, terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Şura üyesi olarak YAŞ toplantısında ilk kez yer alacak. YAŞ toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.

5 İSİM TERFİ SIRASI BEKLİYOR

Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor. Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek. Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.




#TSK
#YAŞ
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangisi mühendis değildir?