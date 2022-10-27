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ANKARA

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tutuklama talebi

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle Sulh Ceza’ya sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancıya tutuklama talebi
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tutuklama talebi

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle Sulh Ceza’ya sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alınmıştı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle Sulh Ceza’ya sevk edildi..

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır."

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