Tunç Soyer'den İmamoğlu'na 'İstanbul'da kal' mesajı: Kılıçdaroğlu görevinin başında olacak

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nun görevinde kalacağını açıklayarak İmamoğlu'nun ise İBB Başkanlığı'na yeniden aday olması gerektiğini söyledi.
Seçim hezimetinin ardından CHP'nin başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmeye çalıştığı iddiaları gündemi meşgul ediyor.
Parti içinde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları peş peşe gelirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Tunç Soyer: Kılıçdaroğlu yerel seçime kadar görevinin başında kalacak
Halk TV yayınına katılan Soyer, Kılıçdaroğlu'nun görevinde kalacağını İmamoğlu'nun ise İBB seçimlerinde bir kez daha aday olmasının gerektiğini söyledi.
Soyer şöyle konuştu: