Tunç Soyer'den İmamoğlu'na 'İstanbul'da kal' mesajı: Kılıçdaroğlu görevinin başında olacak

"Genel Başkan bunu kendisi açıkladı. Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum dedi. Limandan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum”