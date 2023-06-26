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Tunç Soyer'den İmamoğlu'na 'İstanbul'da kal' mesajı: Kılıçdaroğlu görevinin başında olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de değişim çağrıları yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçime kadar görevinin başında kalacağını ve doğrusunun da bu olduğunu ifade eden Soyer, İmamoğlu'na mesaj gönderdi. Soyer, İmamoğlu'nun İstanbul'a yeniden aday olması gerektiğini söyledi.

09:59 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nun görevinde kalacağını açıklayarak İmamoğlu'nun ise İBB Başkanlığı'na yeniden aday olması gerektiğini söyledi.

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nun görevinde kalacağını açıklayarak İmamoğlu'nun ise İBB Başkanlığı'na yeniden aday olması gerektiğini söyledi.

Seçim hezimetinin ardından CHP'nin başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmeye çalıştığı iddiaları gündemi meşgul ediyor.

Parti içinde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları peş peşe gelirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Tunç Soyer: Kılıçdaroğlu yerel seçime kadar görevinin başında kalacak

Halk TV yayınına katılan Soyer, Kılıçdaroğlu'nun görevinde kalacağını İmamoğlu'nun ise İBB seçimlerinde bir kez daha aday olmasının gerektiğini söyledi.

Soyer şöyle konuştu:

"Genel Başkan bunu kendisi açıkladı. Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum dedi. Limandan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum”

"İmamoğlu İstanbul'a yeniden aday olmalı"

Soyer,
"İmamoğlu'nun İstanbul'a yeniden aday olmasını doğru buluyor musunuz?"
sorusuna ise şöyle cevap verdi:
"Fevkalade olması gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey İstanbul'da çok güzel şeyler yaptı. Metrolar, kreşler, gençler ile olan iletişimi çok önemli bunlar. Ben dışarıdan bakan bir göz olarak bunları söyleyebiliyorum”


#Tunç Soyer
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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