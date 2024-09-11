Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi: 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı

Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Konulu 2. Bakanlar toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenleniyor. Türkiye adına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın hazır bulunduğu toplantıyı takip eden Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, KKTC’nin gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatı’na dahil edilmesi üzerine oluşan bayrak sıralamasına dikkat çekerek, “Sıralamada KKTC bayrağı en sonda görülüyor. Ama buradan bakınca baş köşeye konulmuş görülüyor. Bu bayrağı burada da görmek çok önemli ve Türkiye'nin iradesini temsil ediyor aynı zamanda” ifadelerini kullandı.