Türkiye Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilat'na tam üyelik kazanmasını istiyor

"Türkmenistan'ın bağımsızlığına kavuşmasının ardından ilgili Türk ve Türkmen makamları arasında bazı belgeler imzalanmış ve enerji alanında işbirliğinin ilerletilmesi için önemli görüşmeler yapılmıştır. Türkmen doğal gazının ülkemize ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşınması konusu uzun süredir gündemdedir. Dünyada yaşanmakta olan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar çerçevesinde, ayrıca yeşil dönüşüm süreci gibi çevre kaygılarının artmakta olduğu günümüzde, Türkmen gazının Batı pazarlarına taşınabilmesi için elverişli bir dönemden geçtiğimizi düşünüyoruz. Bu fırsat penceresinin sonsuza kadar açık kalmayacağını düşünerek biran evvel işbirliğine başlanması gerektiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla, kısa vadede, mevcut altyapının kullanılarak işbirliğine başlanmasının orta ve uzun vadede de ihtiyaç duyulabilecek altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve yeni yatırımların yapılması suretiyle kurulacak işbirliğinin güçlendirilmesinin kazan-kazan formülüyle işbirliğine katılan bütün taraflara fayda sağlayacağını düşünüyoruz."