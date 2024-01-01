Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Memleketin bir şehrini değil her şehrini fiber ağlarla örüyoruz

Malkara-Çanakkale otoyolunda gerçekleştirdiğimiz fiber altyapı çalışmaları da bunun güzel bir örneği. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Çanakkale Boğazı’nın iki tarafını birleştirmesi gibi Türk Telekom olarak biz de boğazın iki yakasını fiber ağlarla örüyoruz. Tarihimizde çok kıymetli bir yere sahip olan Gelibolu Yarımadası’nı ve ülkemizin en batısında bulunan Gökçeada’yı deniz altından fiber ile buluşturuyoruz. Çanakkale Merkez’de fiberleşme oranımız yüzde 97’ye; 435 bin km’lik fiber ağ uzunluğumuz ile Türkiye genelinde hane kapsamamız ise 32,2 milyona ulaştı. Türk Telekom olarak, insanı merkeze alan yaklaşımımızla teknoloji birikimimizi doğru yatırımlarla güçlendirerek dijital geleceğin inşasına liderlik etmeyi sürdüreceğiz