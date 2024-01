Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Memleketin bir şehrini değil her şehrini fiber ağlarla örüyoruz

“Yeni dijital dünyanın gereksinim duyduğu hızlı ve kesintisiz iletişim hizmetini sunmak için Türkiye’nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her köşesini fiber ağlarla örüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda dijital dönüşümün lideri olarak, milli mücadele ruhunu yansıtan güzide şehrimiz Çanakkale’de fiber altyapı yatırımlarımız ve yüksek teknolojimiz ile dijital geleceğin inşasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Hayatın her alanına aktardığımız dijitalleşme vizyonumuz ve geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç eden konumumuzla Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapmaya kararlıyız”

“Yeni dijital dünyanın gereksinim duyduğu hızlı ve kesintisiz iletişim hizmetini sunmak için Türkiye’nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her köşesini fiber ağlarla örüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda dijital dönüşümün lideri olarak, milli mücadele ruhunu yansıtan güzide şehrimiz Çanakkale’de fiber altyapı yatırımlarımız ve yüksek teknolojimiz ile dijital geleceğin inşasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Hayatın her alanına aktardığımız dijitalleşme vizyonumuz ve geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç eden konumumuzla Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapmaya kararlıyız”

“memleketin bir şehrinde değil her şehrinde”

“memleketin bir şehrinde değil her şehrinde”

Türk Telekom, “memleketin bir şehrinde değil her şehrinde” mottosuyla hız kesmeden çalışarak 81 ilin tamamında, tüm ilçe ve köyleri uçtan uca fiber ağlarla örüyor. Yeni yıla, mili mücadele ruhunu barındıran Çanakkale’de gerçekleştirdiği saha operasyonlarıyla giren Türk Telekom, Çanakkale’nin Karacaören Köyü’nde yürütülen çalışmalarla fiber ağ uzunluğunu 435 bin kilometreye ulaştırdı. Türkiye’nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her köşesini fiber ağlarla ören Türk Telekom, deniz altındaki birçok farklı noktadan hat çekerek tarihi Gelibolu Yarımadası ve Türkiye’nin en batısında yer alan Gökçeada’yı fiberleştirirken, memleketin her köşesini 1000 Mbps hızında internetle buluşturuyor.