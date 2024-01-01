Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Memleketin bir şehrini değil her şehrini fiber ağlarla örüyoruz

Türk Telekom, “memleketin bir şehrinde değil her şehrinde” mottosuyla hız kesmeden çalışarak 81 ilin tamamında, tüm ilçe ve köyleri uçtan uca fiber ağlarla örüyor. Yeni yıla, mili mücadele ruhunu barındıran Çanakkale’de gerçekleştirdiği saha operasyonlarıyla giren Türk Telekom, Çanakkale’nin Karacaören Köyü’nde yürütülen çalışmalarla fiber ağ uzunluğunu 435 bin kilometreye ulaştırdı. Türkiye’nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her köşesini fiber ağlarla ören Türk Telekom, deniz altındaki birçok farklı noktadan hat çekerek tarihi Gelibolu Yarımadası ve Türkiye’nin en batısında yer alan Gökçeada’yı fiberleştirirken, memleketin her köşesini 1000 Mbps hızında internetle buluşturuyor.
“Ülkemizin dijital geleceğini inşa ediyoruz”
Gelibolu ve Gökçeada’da fiberleşme oranı yüzde 100’e yaklaştı
Türk Telekom, gerçekleştirdiği altyapı operasyonlarıyla Çanakkale’nin 12 ilçesinden 11’inde kullanıcılarına 1000 Mbps hızında internet hizmeti sunuyor. Türk Telekom’un fiber dönüşüm çalışmaları ile Çanakkale Merkez’de kırsal alanlar da dahil olmak üzere fiberleşme oranı yüzde 97’ye yükseldi. Tarihi Yarımada’ya deniz altından geçen birçok farklı hatla altyapı götüren Türk Telekom, Gelibolu’daki fiberleşme oranını yüzde 94’e, Türkiye’nin en batısında yer alan Gökçeada’da ise yüzde 96’ya çıkardı. İstanbul-Malkara-Çanakkale Otoyolu’nu kapsayan güzergahta fiber altyapı sağlayarak akıllı ulaşım sistemlerine katkı sunan Türk Telekom, sürüş güvenliği sağlayacak teknolojilerin yanı sıra, Ana Kontrol Merkezi, Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri’nin teknolojik altyapısını hızlı, etkin ve koordineli müdahaleye imkân verecek şekilde oluşturdu. Ayrıca otoyolun denetim kontrolü, veri toplama (SCADA) altyapısı, dijital mesaj ve trafik işareti (VMS-VTS) sistemleri, trafik kontrol sisteminin yazılımları ve ödeme sistemleri yazılımları, gişelerin veri haberleşmesinin yapısı yedekli bir şekilde Türk Telekom’un sorumluluğunda gerçekleştirildi.