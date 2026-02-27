Türkiye Basın Federasyonu’ndan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ziyaret

Gerçekleşen görüşmede, Türkiye’de yargı alanında yapılması planlanan reformlar ve sosyal medya düzenlemeleri ele alındı.

Ziyaret sırasında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerinin daha hızlı ve adil bir şekilde işlemesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda yeni reform çalışmalarının sürdüğünü belirten Gürlek, sosyal medya alanında da düzenlemeler yapılacağını ifade etti.