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Türkiye düşmanı Cem Özdemir Merih Demiral'ın 'bozkurtlu' gol sevincini hedef aldı

Türk düşmanlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya'ya karşı attığı ikinci gol sonrasında yaptığı bozkurtlu sevincine tepki göstererek UEFA'nın bu hareket için ceza vermesi gerektiğini savundu. Özdemir'in bu açıklaması kısa sürede geniş tepkilere yol açtı.

Lokman Özdemir
10:24 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:52 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Merih Demiral - Cem Özdemir
Merih Demiral - Cem Özdemir
EURO 2024
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A
Milli Takım
ımızın Avusturya'yı 2-1 yendiği mücadelenin yankıları devam ediyor

Merih Demiral'ın ikinci golden sonra yaptığı bozkurt işareti, Avrupa'yı rahatsız etti.


UEFA tarafından başlatılan soruşturmanın ardından Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser,
"Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz.
" ifadelerini kullandı.


Türk düşmanı Özdemir'den skandal çağrı


Faeser'in ardından bu kez de Türkiye'ye düşmanlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'den, konuyla ilgili bir paylaşım geldi.



  • UEFA'yı etiketleyen paylaşımında Özdemir, "Bu mesaj aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. UEFA ceza vermelidir." ifadelerini kullandı.

Özdemir'in paylaşımı, kısa sürede Türk vatandaşlarının tepkisine neden oldu.


Ne olmuştu?


2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.


Maçta Türkiye adına gollerini atan
Merih Demiral
, gol sevincinde yaptığı
bozkurt işareti
nedeniyle UEFA tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışları sebebiyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı belirtildi.




#Cem Özdemir
#EURO 2024
#Milli Takım
#Merih Demiral
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