Türkiye düşmanı Cem Özdemir Merih Demiral'ın 'bozkurtlu' gol sevincini hedef aldı

Merih Demiral'ın ikinci golden sonra yaptığı bozkurt işareti, Avrupa'yı rahatsız etti.
Türk düşmanı Özdemir'den skandal çağrı
Faeser'in ardından bu kez de Türkiye'ye düşmanlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'den, konuyla ilgili bir paylaşım geldi.
- UEFA'yı etiketleyen paylaşımında Özdemir, "Bu mesaj aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. UEFA ceza vermelidir." ifadelerini kullandı.
Özdemir'in paylaşımı, kısa sürede Türk vatandaşlarının tepkisine neden oldu.
Ne olmuştu?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışları sebebiyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı belirtildi.