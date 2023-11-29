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Türkiye Gazze’ye sahra hastanesi kuruyor

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı ilk günden bu yana bölgeye yardım için tüm olanakları zorlayan Türkiye, şehre bir sahra hastanesi kurmak için de son aşamaya geçti. Gerekli izinler alınırken, güvenli noktanın koordinatları da belirlendi. Teknik çalışmalar için bir heyetin Gazze’ye geçtiği incelemelerin ardından hastanenin kurulacağı belirtiliyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 00:31 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye, Gazze’deki yaralı sivillerin tedavi edilebilmesi için Gazze’de bir sahra hastanesi kurmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye, Gazze’deki yaralı sivillerin tedavi edilebilmesi için Gazze’de bir sahra hastanesi kurmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye, Gazze’deki yaralı sivillerin tedavi edilebilmesi için Gazze’de bir sahra hastanesi kurmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Türk makamları İsrail’den Gazze’ye bir sahra hastanesi kurmak için izin istedi. İsrail güvenli bir nokta belirledi ve koordinatları Türk makamlarına iletti. Fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, Mısır üzerinden Gazze’ye geçti. Sahadaki incelemelerin ardından sahra hastaneleri kurulmaya başlanacak.

Dördüncü nakil için çalışmalar tamam

Gazze’de bulunan Sağlık Bakanlığı ekipleri üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, sahra hastanelerinin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısı kararlaştırılacak. Öte yandan, bugün Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye’ye gelebilmesi için gerekli çalışmalar devam ediyor.

Kızılay yardıma alternatif rota arıyor

İsrail’in önce yıllar süren ablukası ardından soykırıma varan bombardırmanı nedeniyle insani felaketin derinleştiği Gazze Şeridi’ne yapılacak yardımlar için yeni güzergah arayışları sürüyor. Şu ana kadar Türkiye tarafından 11 uçak ve 11 gemi Mısır El Ariş Limanı’na ulaştı. Mersin Limanı’ndan insani yardım malzemelerini taşıyan bir gemi daha yola çıktı. Şu ana kadar 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, 2 UMKE aracı, 200 ton tıbbi malzeme, 847 jeneratör, 3 bin gıda kolisi, 160 ton içme suyu, 54 AFAD ve Kızılay personeli Gazze’ye geçmek üzere El Ariş’e ulaştı. İsrail tarafının izin vermesi durumunda yardım akışı hızlanacak. Türkiye bu noktada Mısır’da yerel tedarik altyapısı kuruyor.

YARDIM DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

İsrail insani yardımların sadece Gazze’nin güneyindeki Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı’ndan girişine izin veriyor. Güney ve Kuzey Gazze arasında da bir kontrol noktası bulunuyor. Yardım kuruluşları Gazze’nin kuzeyine yardım malzemelerini ulaştıramıyor. 4 günlük ateşkes süresinde Kuzey Gazze’ye yalnız 50 TIR yardımın geçişine izin verildi. 50 TIR’ın geçişi esnasında İsrail tarafının sıkı kontrolü sebebiyle yardımların ulaşması 15 saati buluyor. Sivil toplum kuruluşları Gazze’ye gönderilecek insani yardımların Refah Sınır Kapısı ile sınırlı olmamasını istiyor. Bu kapsamda Türk Kızılayı, Gazze’nin kuzeyine yardım ulaştırılması ve diğer yardımların da daha aktif geçişi için Ürdün ve Lübnan ile temaslarını sürdürüyor.

KISA VADEDE KONTEYNER KURULUMU

Gazze Şeridi’nde sağlanacak kalıcı ateşkes ile Gazze’nin yeniden imarı için AFAD aktif rol oynamayı planlıyor. Bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapılıyor. Kısa vadede kış şartlarının kendini belli etmesi sebebiyle ortaya çıkan barınma ihtiyacından dolayı konteynerler kurulacak.



#Gazze
#Türkiye
#Filistin
#Kızılay
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