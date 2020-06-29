Stres bitti mutluyuz: YKS maratonu sorunsuz tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa’da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı dün tamamlandı. YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) cumartesi günü gerçekleştirilmesinin ardından üniversite adayları, dün de ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) heyecanını yaşadı. AYT, saat 10.15’te başladı ve 180 dakika sürdü. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. AYT’de 40 sorudan oluşan “Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1” testinde adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1’den 10, Coğrafya-1’den 6 soru yanıtladı. Sınavın “Sosyal Bilimler-2”, “Matematik” ve “Fen Bilimleri” testlerinde adaylara 40’ar soru soruldu. Sosyal Bilimler testinde “Tarih-2” ve “Coğrafya-2”den 11’er, felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. “Fen Bilimleri” testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

GÜNDEM YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULDU

2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu oldular, 12.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmadı. Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 barajı, bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170’e çekildi. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu. YKS’nin üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de dün saat 15.45’te başladı ve adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer aldı. Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmadı.

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KİMİ ZORLANDI KİMİ KOLAY ATLATTI

Sınav sonrası bazı öğrenciler sınavın başarılı geçtiğini, bazıları ise zorlandıklarını anlattı. Sınava giren öğrencilerden Samet Suiçmez, bir senedir sınava çok sıkı hazırlandığını belirterek, “Şu an heyecanlıyım. Hedefim İstanbul Teknik Üniversitesi’ni kazanmak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli girmek beni çok etkilemedi çünkü sınavda maskeyi çıkarabildik” dedi. Büşranur Kaplan da, biraz karışık duygular içinde olduğunu dile getirerek, hedefinin sınıf öğretmenliği olduğunu söyledi. Kaplan, şöyle konuştu:

“Şu an çok heyecanlıyım son gün olduğu için biraz da mutluyum, stres bitti. Geçen seneden beri çalışıyorum. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız” Sınavdan çıkan öğrencilerden Mustafa Sakarya, sınavın zor olduğunu, sosyal ve felsefe grubunda zorlandığını, matematiğe ise bakamadığını söyledi. Öğrencilerden Soner Terkeş de sınavının güzel geçtiğini belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi. Terkeş, “İnşallah hayırlısı ile sınavı başarıyla kazanacağız. Hedefim tıp fakültesini kazanmak” diye konuştu. Öğrencilerden Can Çöğen ise, “Sınavım normale göre başarılı geçti. Yapamadığım sorular oldu ama genelde kolaydı. Koronavirüs tedbirleri başarılı olarak sınavda alınmıştı. Hedefim pilot olmak “ dedi.

Pozitif öğrencilere ayrı bina

Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile sınava geldi. Kovid-19 durumu olan adaylar hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

OYNAT 00:59 Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için okula gelen ve bacağından engelli Abdullah Milaz'ın, yanlış sınav kağıdı getirdiği anlaşılınca okulda görevli polis ekipleri seferber oldu. Sınava girecek olan öğrencinin yanlış sınav kağıdı ile okula geldiğini anlayan polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanlarıyla öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi. BiP'te paylaş

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60 yaşında sınav heyecanı

Yunus Doğru

Kahramanmaraş’ta, YKS’ye giren 60 yaşındaki çiftçi Yunus Doğru, 38 yıl sonra üniversite okumaya karar verdi. Türk Telekom Ortaokulu’nda sınava giren Doğru, 26 yıl bir devlet kurumunda çalışıp emekli olduğunu belirterek, daha önce okumaya vakit bulamadığını ifade etti. Şimdi çiftçilikle uğraştığını anlatan Doğru, “Sonradan karar verdim ve bu yaştan sonra da ilim öğrenilir diyerek, sınava yazıldım. Gençleri heyecanlandırmak ve motive etmek de istiyorum. İnşallah hedefimiz büyük. Ülkemiz büyüyor biz de ilim olarak katkı yaparsak ne mutlu bize. Gençlik yıllarımdaki gibi heyecanlıyım” dedi.

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Sokaklar boş kaldı

Fotoğraf: Arşiv

YKS dolayısıyla dün saat 09.30-18.30 arası 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. İstanbul’daki cadde ve sokaklarda dün sakinlik hakim oldu. Anadolu Yakası’nda Üsküdar Meydanı, Salacak Sahili, Bağdat Caddesi ile Caddebostan Sahili’nde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. Avrupa Yakası’nda da ana arterlerin sakin olduğu gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler çalışmaya devam etti.

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Unutkan öğrenciler

Fotoğraf: Arşiv

Sınav heyecanıyla bu yıl da kimliklerini evde unutan öğrenciler, aksiyon sahnelerini aratmayan sahnelere konu oldu. Kimi polis ekiplerinin yardımıyla dakikalar kala binalara giriş yaparken kimi de saniyelerle üniversite maratonunda yolda kaldı. Aksaray’da kimliğini markete emanet bıraktığı cüzdanın içinde unutan öğrenci, sınava 2 dakika kala polis ekiplerinin seferberliğiyle yetiştirildi. Mersin’de polis ekipleri kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci için Nüfus Müdürlüğü ile irtibata geçip, öğrencinin sınava girmesini sağladılar. Sivas’ta AYT sınavına sürücü belgesi ile girmek isteyen üniversite adayı salona alınmayınca, kimlik belgesini alarak sınava son anda yetişti. Adana’da, geç kaldığı YKS ikinci oturumuna trafik polisi tarafından motosikletle götürülen, ancak giriş belgesinin de yanında olmadığı anlaşılınca ekipler tarafından belgesini almasına yardım edilen öğrenci, 1 dakika geciktiği gerekçesiyle sınav merkezine alınmadı. İstanbul’da da sınava yetişmek için koşarken yere düştüğü görülen bir gencin isyanı sosyal medyada çok konuşuldu. Sonrasında bu gencin, Youtuber olduğu ve reklam yaptığı ortaya çıktı.

Veliler sınavı geçemedi

Fotoğraf: Arşiv

YKS öncesi yetkililerin velilere yaptığı uyarılar yine sonuç vermedi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında her öğrenciye bir velinin refakat etmesine izin verilirken; okul önlerinde toplanmanın önlenmesi için ‘beklemeyin’ uyarıları yapıldı. Ancak buna rağmen kalabalığa sebep olan anne-babalar sosyal mesafenin uygulanmasını zorlaştırdı. Okul önünde sosyal mesafe kuralına uymayarak çocuklarını bekleyen aileler polisler tarafından uyarıldı.

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Pozitif öğrencilere ayrı bina

Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile sınava geldi. Kovid-19 durumu olan adaylar hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.