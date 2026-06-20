Türkiye-Romanya hattında diplomasi trafiği: Gündem bölgesel işbirliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Romanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak iki ülkenin ticaret, savunma, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini önemsediğimizi, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya’nın yakın iş birliği içinde olmasını önemsediğimizi, Türkiye’nin kıyıdaş ülkelerle eş güdüm halinde Karadeniz’de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’da barışın tesisi konusundaki olumlu gelişmelerin Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi hususunda da sağlanması için Türkiye olarak yoğun çaba gösterdiğimizi ifade etti.







