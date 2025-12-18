Yeni Şafak
Türkiye ve Somali'den balıkçılıkta güç birliği

Nur Banu Aras
04:0018/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
OYAK ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması OYAK Genel Müdürlüğü’nde imzalandı. İmza törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve ilgili bakanlık temsilcileri, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş katıldı.
OYAK ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması OYAK Genel Müdürlüğü’nde imzalandı. İmza törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve ilgili bakanlık temsilcileri, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş katıldı.

Somali kara suları ve münhasır ekonomik bölgesinde Türkiye'yle ortak balıkçılık faaliyetleri için SOMTURK şirketi kuruldu. OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda bölgedeki tüm balıkçılık faaliyetleri tek merkezden lisanslanacak.

Türkiye ile Somali arasında imzalanan anlaşma ile Somali'de münhasır ekonomik bölgedeki balıkçılık faaliyetleri lisanslanacak. Anlaşmayla Somali'deki balıkçılık faaliyetlerinin tek merkezden, sürdürülebilir ve kayıtlı bir yapı içinde yürütülecek. Anlaşma kapsamında kurulan SOMTURK Şirketi, Somali'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. Somali karasularında balık avlama izinleri yalnızca SOMTURK tarafından verilecek. Öte yandan anlaşmayla Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkânı sunulacak. OYAK ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında “Stratejik İş Birliği ve Hizmet Anlaşması” imzalandı. Törene, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı katıldı.


TÜM İŞLEMLER TEK MERKEZDEN

Anlaşmayla birlikte Somali’deki balıkçılık faaliyetleri tek merkezden, sürdürülebilir ve kayıtlı bir yapı içinde yürütülecek. Deniz kaynaklarının korunması, Somali karasuları ve MEB'deki tüm balıkçılık faaliyetlerinin lisanslanması izlenecek ve düzenlenecek.


SOMTURK KAYIT ALTINA ALACAK

OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasında varılan mutabakat doğrultusunda, 11 Aralık'ta Somali’de SOMTURK şirketi kuruldu. SOMTURK Somali’nin MEB'deki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. Bu kapsamda, Somali kara sularında balık avlama izinleri yalnızca SOMTURK tarafından verilecek faaliyetler kayıt altına alınarak izlenecek ve denetlenecek.


OYAK'A GELİR MODELİ

Stratejik İş Birliği ve Hizmet Anlaşması ile Somali’nin sahip olduğu zengin deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlanacak. Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkânı sunacak. İki ülke arasında ekonomik, ticari ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra OYAK’ın sürdürülebilir nema hedeflerini destekleyen bir gelir modelinin oluşturulması da hedefleniyor.


#Türkiye
#balıkçı
#Somali
