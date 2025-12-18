Türkiye ve Somali'den balıkçılıkta güç birliği

Türkiye ile Somali arasında imzalanan anlaşma ile Somali'de münhasır ekonomik bölgedeki balıkçılık faaliyetleri lisanslanacak. Anlaşmayla Somali'deki balıkçılık faaliyetlerinin tek merkezden, sürdürülebilir ve kayıtlı bir yapı içinde yürütülecek. Anlaşma kapsamında kurulan SOMTURK Şirketi, Somali'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. Somali karasularında balık avlama izinleri yalnızca SOMTURK tarafından verilecek. Öte yandan anlaşmayla Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkânı sunulacak. OYAK ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında “Stratejik İş Birliği ve Hizmet Anlaşması” imzalandı. Törene, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı katıldı.





TÜM İŞLEMLER TEK MERKEZDEN

Anlaşmayla birlikte Somali’deki balıkçılık faaliyetleri tek merkezden, sürdürülebilir ve kayıtlı bir yapı içinde yürütülecek. Deniz kaynaklarının korunması, Somali karasuları ve MEB'deki tüm balıkçılık faaliyetlerinin lisanslanması izlenecek ve düzenlenecek.





SOMTURK KAYIT ALTINA ALACAK

OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasında varılan mutabakat doğrultusunda, 11 Aralık'ta Somali’de SOMTURK şirketi kuruldu. SOMTURK Somali’nin MEB'deki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. Bu kapsamda, Somali kara sularında balık avlama izinleri yalnızca SOMTURK tarafından verilecek faaliyetler kayıt altına alınarak izlenecek ve denetlenecek.





OYAK'A GELİR MODELİ

Stratejik İş Birliği ve Hizmet Anlaşması ile Somali’nin sahip olduğu zengin deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlanacak. Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkânı sunacak. İki ülke arasında ekonomik, ticari ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra OYAK’ın sürdürülebilir nema hedeflerini destekleyen bir gelir modelinin oluşturulması da hedefleniyor.



