Türkiye'de tıp eğitimi alan Endonezyalı hekim vefasını sahra hastanesinde gösteriyor

Hassa ilçesindeki sahra hastanesinde depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalıştığını aktaran Aqila, "Burada insanları tedavi ediyoruz. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Burada insanlar çadırlarda yaşadığı için üst solunum yolu şikayetleri çok geliyor. Bir de depremden dolayı travma vakaları fazlaca var. Türkiye ikinci memleketim. O yüzden duygu yoğunluğu da yaşıyorum." diye konuştu.