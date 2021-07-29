Gündem Türkiyede yayın yapan yabancı basın PKKnın orman katliamlarını haber yapmıyor
POLİTİKA

Türkiye'de yayın yapan yabancı basın PKK'nın orman katliamlarını haber yapmıyor

Türkiye, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. 13 ilde 40'tan fazla noktada, aynı zaman diliminde çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'nın sabotaj yaptığı ihtimali kuvvetleniyor. Ülkemizde yayın yapan uluslararası basın kuruluşları ise, söz konusu gelişmeleri dünya kamuoyuna bildirme konusunda sessiz kalıyor. Basın kuruluşlarının 'PKK sabotajını' görmezden gelişi sonrası Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) 2019 yılında hazırladığı rapor bir kez daha gündeme geldi. Söz konusu rapora göre, 11 Temmuz-24 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşen ve PKK tarafından üstlenilen 27 yangına ilişkin ülkemizde hizmet veren beş farklı basın kuruluşunun yaptığı haber sayısı yalnızca üçtü. Türkiye'yi derinden sarsan orman yangınlarına ilişkin bugün de benzer bir tutum sergileniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyede yayın yapan yabancı basın PKKnın orman katliamlarını haber yapmıyor
Türkiye, yurdun dört bir yanındaki orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis’te yangınlar çıktı.

Art arda başlayan ve aynı zaman dilimine yayılan bu yangınlar sonrası sabotaj ihtimali kuvvet kazandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonlarla yurt içinde ve yurt dışında eylem yapamaz noktaya gelen terör örgütü PKK mensupları, son çare olarak Türkiye'nin ormanlarını hedef alıyor.

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PKK sempatizanı kışlada yangın çıkarmaya çalışırken yakalandı

PKK elebaşı Murat Karayılan'ın geçtiğimiz yıllarda verdiği "Ormanları yakın" talimatıyla kendilerine ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ adını veren örgüt militanları, yurt içindeki birçok ormanlık alanı ateşe vermişti.

Uluslararası basın kuruluşları PKK sabotajını görmezden geliyor

Ülkemizde yayın yapan uluslararası basın kuruluşları ise, söz konusu gelişmeleri dünya kamuoyuna bildirme konusunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sessiz kalıyor.

PKK'nın kuvvetle muhtemel sabotaj eylemlerini görmezden gelen basın kuruluşlarının tavrı, SETA'nın 2019 yılında hazırladığı raporu bir kez daha gündeme getirdi.

Söz konusu raporda, PKK tarafından üstlenilen 11 Temmuz 2019 ile 24 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 27 yangın, ülkemizde hizmet veren beş uluslararası basın kuruluşu tarafından "yalnızca üç kez" haberleştirildi.

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Ormanları PKK yakıyor: Son 30 yılda çok sayıda sabotaj gerçekleştirdi

Fransa merkezli AB kuruluşu Euronews'e ait İngilizce ve Türkçe haber sitelerinde, 1 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında orman yangınlarıyla ilgili 52 haber yapılırken, Türkiye'deki yangınlara ilişkin hiç haber yapılmadı. PKK'nın üstlendiği orman yangınlarına ilişkin de Euronews'te herhangi bir bilgi yer almamıştı.

Benzer şekilde İngiliz BBC ve Alman Deutsche Welle (DW) de PKK'nın eylemlerine sessiz kalmayı tercih etmişti.

Bir diğer İngiltere merkezli medya kuruluşu The Independent ise, Türkiye'de meydana gelen 42 yangın haberini okuyucularıyla paylaşırken, PKK'nın saldırılarından yalnızca birini haber yapmıştı.

Rus medya kuruluşu Sputnik, aynı dönemde 154 yangın haberine yer verirken, Türkiye'deki 108 yangını da okuyucularına aktardı. Kurum, terör örgütünün üstlendiği 27 sabotajdan sadece ikisini haberleştirmişti.

Bahsi geçen beş kurum, İngilizce yayın yapan sitelerinde ise PKK'nın eylemlerine hiç yer vermemişti.

"Hatay'daki yangının sorumlusu PKK" diyememişlerdi

Geçtiğimiz yıl, Hatay'da PKK'lı teröristler tarafından başlatılan orman yangınlarına sitelerinde yer veren DW ve BBC, PKK'nın yangınları üstlenmesine rağmen, "sabotaj ihtimali" üzerinde durmuştu. Yangına dair ayrıntıların verildiği haberde PKK'ya dair tek bir kelime bile edilmemişti.

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