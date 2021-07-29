Türkiye'de yayın yapan yabancı basın PKK'nın orman katliamlarını haber yapmıyor

Türkiye, yurdun dört bir yanındaki orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis’te yangınlar çıktı.

Art arda başlayan ve aynı zaman dilimine yayılan bu yangınlar sonrası sabotaj ihtimali kuvvet kazandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonlarla yurt içinde ve yurt dışında eylem yapamaz noktaya gelen terör örgütü PKK mensupları, son çare olarak Türkiye'nin ormanlarını hedef alıyor.

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PKK elebaşı Murat Karayılan'ın geçtiğimiz yıllarda verdiği "Ormanları yakın" talimatıyla kendilerine ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ adını veren örgüt militanları, yurt içindeki birçok ormanlık alanı ateşe vermişti.

Uluslararası basın kuruluşları PKK sabotajını görmezden geliyor

Ülkemizde yayın yapan uluslararası basın kuruluşları ise, söz konusu gelişmeleri dünya kamuoyuna bildirme konusunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sessiz kalıyor.

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PKK'nın kuvvetle muhtemel sabotaj eylemlerini görmezden gelen basın kuruluşlarının tavrı, SETA'nın 2019 yılında hazırladığı raporu bir kez daha gündeme getirdi.

Kıymetli @zelihaeliacik twiti ile farkettim.



2019'da PKK'nın üstlendiği orman yangınları.



Lütfen sadece ve özellikle

son görseli inceleyiniz ! #PKKyakti#Manavgat pic.twitter.com/e8xUqkyz1q — İsmail Halis (@ismail_halis) July 29, 2021

Söz konusu raporda, PKK tarafından üstlenilen 11 Temmuz 2019 ile 24 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 27 yangın, ülkemizde hizmet veren beş uluslararası basın kuruluşu tarafından "yalnızca üç kez" haberleştirildi.

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Fransa merkezli AB kuruluşu Euronews'e ait İngilizce ve Türkçe haber sitelerinde, 1 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında orman yangınlarıyla ilgili 52 haber yapılırken, Türkiye'deki yangınlara ilişkin hiç haber yapılmadı. PKK'nın üstlendiği orman yangınlarına ilişkin de Euronews'te herhangi bir bilgi yer almamıştı.

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Benzer şekilde İngiliz BBC ve Alman Deutsche Welle (DW) de PKK'nın eylemlerine sessiz kalmayı tercih etmişti.

Bir diğer İngiltere merkezli medya kuruluşu The Independent ise, Türkiye'de meydana gelen 42 yangın haberini okuyucularıyla paylaşırken, PKK'nın saldırılarından yalnızca birini haber yapmıştı.

Rus medya kuruluşu Sputnik, aynı dönemde 154 yangın haberine yer verirken, Türkiye'deki 108 yangını da okuyucularına aktardı. Kurum, terör örgütünün üstlendiği 27 sabotajdan sadece ikisini haberleştirmişti.

Bahsi geçen beş kurum, İngilizce yayın yapan sitelerinde ise PKK'nın eylemlerine hiç yer vermemişti.

"Hatay'daki yangının sorumlusu PKK" diyememişlerdi

Geçtiğimiz yıl, Hatay'da PKK'lı teröristler tarafından başlatılan orman yangınlarına sitelerinde yer veren DW ve BBC, PKK'nın yangınları üstlenmesine rağmen, "sabotaj ihtimali" üzerinde durmuştu. Yangına dair ayrıntıların verildiği haberde PKK'ya dair tek bir kelime bile edilmemişti.

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