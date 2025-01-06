Türkiye'den fındık ihracatında rekor

Fındık ihracatı ilk dört ayda geçen yıla göre artış kaydetti
Türkiye, fındık ihracatının ilk dört ayında yaklaşık 1,1 milyar dolarlık gelirle dikkat çekti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül-31 Aralık dönemine ilişkin bilgi verildi.
Rekor artış
Rekor artış
Açıklamada, bu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 96 milyon 756 bin 865 dolar karşılığında 134 bin 932 ton fındık satıldığı belirtildi.
Geçen sezonun aynı döneminde ise 114 bin 848 ton fındık ihracatı karşılığı 807 milyon 565 bin 559 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
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