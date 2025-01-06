Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
Türkiye'den fındık ihracatında rekor

Türkiye'den fındık ihracatında rekor

15:586/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Fındık ihracatı ilk dört ayda geçen yıla göre artış kaydetti
Fındık ihracatı ilk dört ayda geçen yıla göre artış kaydetti

Türkiye, fındık ihracatının ilk dört ayında yaklaşık 1,1 milyar dolarlık gelirle dikkat çekti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül-31 Aralık dönemine ilişkin bilgi verildi.


Rekor artış


Açıklamada, bu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 96 milyon 756 bin 865 dolar karşılığında 134 bin 932 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen sezonun aynı döneminde ise 114 bin 848 ton fındık ihracatı karşılığı 807 milyon 565 bin 559 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.



#fındık
#İhracat
#Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
#kazanç

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 yılı dini günler takvimi: Üç aylar başladı, Ramazan ayı yaklaşıyor, oruç ne zaman tutulacak? Bayram tatili hangi güne denk geliyor?