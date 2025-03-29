Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a saldırısına tepki: Dünyaya çağrıda bulunuldu

"Lübnan halkına olan desteğimizi yineliyoruz. Bu saldırılar, İsrail'in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir."