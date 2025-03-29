Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a saldırısına tepki: Dünyaya çağrıda bulunuldu

Dışişleri İsrail'in Beyrut'a saldırısına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz." denildi. Uluslararası topluma çağrıda bulunan bakanlık "İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket edilmeli" mesajını verdi.
Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında
"İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz"
derken Lübnan halkına desteği yineledi ve şu ifadelere yer verdi:
"Lübnan halkına olan desteğimizi yineliyoruz. Bu saldırılar, İsrail'in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir."
İsrail Beyrut'u bombaladı
İsrail Beyrut'u bombaladı
İsrail, Hizbullah ile yaptığı anlaşmanın ardından 27 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkesten sonra ilk kez Lübnan’ın başkenti Beyrut’u bombaladı.
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