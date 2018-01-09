Türkiye’nin en büyük feribotu Van Gölü’nde deneme seferini tamamladı

Van Gölü üzerindeki Türkiye-İran transit demir yolu hat bağlantısını sağlayan feribotlar yenileniyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki tersanede tamamlanan "Sultan Alparslan" isimli 136,5 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip yedi katlı feribot, ilk deneme seferini 19 Aralık 2015 yılında boş olarak yapmıştı. Bu zaman zarfında eksikleri tamamlanan feribot saat 10.00’da Tatvan Liman Müdürlüğü’nden 40 adet kömür dolu tren vagonu, 2 tane TOMA ve 1 otomobil ile test seferi için yola çıktı. Van Gölü’nde aklaşık 4 saatlik deneme sürüşü yapılan 350 yolcu ve 4 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip feribot, İskele Mahallesi’ndeki Feribot İskelesine yanaştı.

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Tatvan-Van arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan bin ton kapasiteli iki feribot bu mesafeyi 4,5 saatte alırken yenisinin, 4 bin ton yükle 3 saat 15 dakikada katedeceği belirtildi.