Türkiye’nin en kapsamlı eğitim zirvesi için geri sayım başladı!

20-21 Kasım tarihlerinde atölyelerin de yapılacağı zirveye bu yıl Singapur konuk ülke olarak katılıyor.

2017 yılında Finlandiya'yı, 2018 yılında Güney Kore'yi, 2019 yılında Avustralya ve Kanada’yı konuk olarak İstanbul’da ağırlayan Yarının Eğitimi Zirvesi, geçen yıl dördüncü zirveyi ise sanal olarak gerçekleştirmiştir. Bu yıl ülkemizden de seçkin isimlerin katılımıyla 20-21 Kasım’da online olarak gerçekleşecek.

Türkiye’nin en kapsamlı eğitim zirvesi için geri sayım başladı!

Acıbadem Okullarının ana sponsorluğuyla gerçekleşecek olan zirvenin bu yılki teması #SingapurMucizesi olarak belirlendi. Zirvede Singapur’un eğitim sistemi, ekonomik kalkınması, geleceğe dair plan ve programları ele alınacak ve de farklı ülkelerden seçkin isimlerle eğitim yarınları konuşulacak.

Detaylar için yarininegitimizirvesi.com sitesini inceleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Konuşmacılar:

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Yap Meen Sheng Singapur Sosyal Bilimler Üniversitesi Sow Chorng Haur National University of Singapore Kenneth Lim Singapur Eğitim Enstitüsü (NIE) Kwek Leong Chuan Singapur Eğitim Enstitüsü (NIE) Wee Tiong Seah Melbourne Eğitim Enstitüsü Pihla Meskanen Arkki Okulları Kurucusu Soo Yin Tang Medya, Sanat ve Tasarım Okulu, Singapur Politeknik Akan Abdula Future Bright Group CEO Yunus Çengel Nevada Üniversitesi Mustafa Aykut Fütüristler Derneği Başkanı Cem Balçıkanlı Gazi Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi Fahri Karakaş East Anglia Üniversitesi Kadir Durak Özyeğin Üniversitesi Zeynep Aydın Öğretmen, Oyunlaştırma Gönüllüsü Adem Bayırlı Bilkent Üniversitesi Harun Güralp Microsoft Türkiye