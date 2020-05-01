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KOCAELİ

Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası: Tuki 100 yaşına girdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda bulunan kaplumbağa Tuki, 100 yaşına girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan hayvanat bahçesinde çalışanlar, Tuki’nin en sevdiği sebzelerden oluşan doğum günü pastasıyla kaplumbağanın 100’üncü yaşını kutladı.

Haber Merkezi İHA
Tuki tam 100 yaşında.
Tuki tam 100 yaşında.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 250’nin üzerinde türden oluşan 3 binin üzerinde hayvan nüfusuna ev sahipliği yapan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda bulunan kaplumbağa Tuki, 100 yaşına girdi.

1997 yılında yurt dışındaki bir hayvanat bahçesinden Türkiye’ye getirilen ve Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin ilk sakinlerinden olan Tuki’nin yaş günü, hayvanat bahçesi çalışanları tarafından düzenlenen partiyle kutlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir ziyaretçilere kapalı olan hayvanat bahçesinde Tuki için düzenlenen doğum günü partisinde barınağın belirli yerlerine balon ve afişler asıldı.

Tuki’nin bakıcısı tarafından en sevdiği sebzelerin yer aldığı doğum günü pastasıyla birlikte Tuki’nin yeni yaşı kutlandı.

Tuki, bakıcısı tarafından banyo yapıldı.

Yaşına rağmen genç bir kaplumbağa

Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Hayvan Bölümü Müdürü Nil Can Açıkgöz, "Tuki için sevdiği yiyecekleri hazırladık. Balonlarımızı hazırladık. Çeşitli pankartlar hazırladık. Ama ziyaretçilerimiz olmadığı için sadece bizim bakım ekibimiz ve kendi arkadaşları ile birlikte, kaplumbağa ve arka tarafta lamalarla birlikte kutladık. Tuki 1997 yılında yurt dışındaki başka bir hayvanat bahçesinden bize geldi. 23 seneden beri bizimle birlikte. Uzun bir süre aslında. Hayvanat bahçemizin ilk canlılarından. Tuki 100 yaşında olmasına rağmen genç bir kaplumbağa. Umarım uzun yıllar bizimle birlikte zaten yaşayacak" dedi.

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