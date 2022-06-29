Gündem Türkiyenin istediğini aldığı Madrid zirvesi Akşeneri rahatsız etti
POLİTİKA

Türkiye'nin istediğini aldığı Madrid zirvesi Akşener'i rahatsız etti

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in aracılığı ile Madrid'de gerçekleştirdiği 4'lü zirveden önemli kararlar çıktı. Türkiye'nin istediğini aldığı anlaşma ile iki ülke teröre destek vermeme sözü verdi. Dünya basınında geniş yer bulan anlaşma 'Erdoğan'ın zaferi' olarak nitelendirilirken, muhalefet yine rahatsız oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı "Üçlü Muhtıra"yı tepkiyle karşıladı. Akşener iktidarı eleştirerek, "İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin istediğini aldığı Madrid zirvesi Akşeneri rahatsız etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı dörtlü görüşme gerçekleştirildi.

Anlaşma büyük yankı uyandırdı

Anlaşma sonrası, söz konusu İskandinav ülkelerindeki terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmemesi, silah ambargolarının kaldırılması ve iade taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi gibi maddelerin yer aldığı bildiri üzerinde anlaşma sağlandı. Dünya basınından çeşitli gazeteler ve medya kuruluşları, İsveç ve Finlandiya'ya NATO yolunu açan kritik bildiriye geniş yer ayırdı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zaferi' olarak yorumlandı.

Madrid'de kritik zirve sona erdi: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
OYNAT 00:54
Madrid'de kritik zirve sona erdi: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Ortak bildiride 'İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek' ifadelerine yer verildi.


NATO liderlerinden aile fotoğrafı: Madrid'deki kritik zirve başladı
DÜNYA
NATO liderlerinden aile fotoğrafı: Madrid'deki kritik zirve başladı

'ÜLKEMİZİN VERDİĞİ TAVİZDİR'

Ancak muhalefet, Türkiye'nin bu diplomatik başarısından rahatsız oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan mutabakatı eleştirirken, "İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Üçlü mekanizma İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Böyle durumlara Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının imza attığı başka mutabakatlara da şahit olduk. Aldanmak ve aldatılmak sıradan alışkanlıkları olsa da bu Türk milleti için kabul edilebilir değildir" dedi.

Türkiye'nin istediğini aldığı Madrid zirvesi dünya basınında: Erdoğan'ın zaferi
GÜNDEM
Türkiye'nin istediğini aldığı Madrid zirvesi dünya basınında: Erdoğan'ın zaferi

'GURURM İNCİNDİ' DEMİŞTİ

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, memorandumu eleştirirken, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletvekilini geçin bir vatandaşı olarak gururum incindi, bu kadar kolay olmamalıydı. Her seferinde Türkiye'nin sözünün değerini bu kadar küçültmeyin lütfen; ayıptır, günahtır, yazıktır." sözlerini sarf etmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise iktidarın dış politikada, söylemlerine uygun hareket etmediğini öne sürerek, "Aylarca Türkiye'ye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda içeride hamaset çekip sonra Madrid'e gidip Biden ile yüz yüze gelince buna 'evet' denilmesini çok sağlıklı bulmuyoruz. Eğer bir anlaşma yapılmışsa Sayın Kurtulmuş gelsin, bizce mahsuru yok, Meclis'i bilgilendirsin. Ne söz alındı, ne taahhütte bulunuldu? Bilmiyoruz. Aylarca efelenildi, Madrid'de bir anda kuzu kesildi." ifadelerini kullanmıştı.

TBMM'de 'üçlü memorandum' tartışması: Türkiye'nin diplomatik başarısı muhalefeti rahatsız etti
GÜNDEM
TBMM'de 'üçlü memorandum' tartışması: Türkiye'nin diplomatik başarısı muhalefeti rahatsız etti
Düzcede sel felaketi

Düzce'de sel felaketi

​Mağdurlar evlerine kavuşmak için suyun çekilmesini bekliyor.
Bakan Soylu Düzcede

Bakan Soylu Düzce'de

Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmalarını takip etti.
Dünyanın gözübu zirvede

Erdoğan: ​Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz

​MHP lideri Bahçeli'den Madrid mutabakatına övgü

​NATO'dan Madrid zirvesinde İsveç ve Finlandiya kararı.

ABD'den F-16 mesajı

ABD'den F-16 mesajı

Türkiye'nin modernize planlarını destekliyoruz.

Adana'da petrol bulunan tarlanın sahibi konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.