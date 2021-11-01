Türkiye'nin önderleri yeniden bismillah diyerek yola çıktı

Türkiye’nin Önderleri Açılış Programı, ÖNDER yönetimi, grup liderleri, programa dahil olan öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu’nda yapıldı. Program, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Marakeş Grup Lideri Muhammed Ali Işın’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Gelecek için emek veren gençler yetişiyor

Programda katılımcılara hitap eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bir gencin yetişmesinde bir okul ve bir öğretmenin yeterli olmadığını, birbirinden sorumlu bir çevrenin de gerektiğini söyledi. Birbirinden kendini sorumlu hisseden, birbirini kendine emanet gören sivil toplum kuruluşlarının varlığının bu çerçevede çok kıymetli olduğunu belirten Yazıcı, “Gençlerimiz çevredeki olumlu örnekleri gördükçe kendilerini daha da geliştireceklerdir” dedi.

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Kişinin kendini doğru tanıyıp, gelişimini ve kariyerini planlaması ve kendisine liderlik yapması gerektiğini kaydeden Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: İnsan hayatı varlığının sorgusuyla beraber içinde yaşadığı aile, toplum ve ülkeyle kendisini bütünleştirdiğinde bir anlam kazanır. Değerler eğitiminden geçmiş insanlar olarak ülkenin geleceğinden, inancımızın geleceğinden, hatta insanlığın geleceğinden dem vururuz; yaşamı kendimizle sınırlı görmeyiz. Bu tür bir önder hareketini de gençliğimize kendi gelecek planlamasını yapma fırsatı verirken, aynı zamanda ülkesinin değerleriyle yoğrulmuş, geleceği için emek veren gençlerin yetişmesine çok büyük bir katkı olarak görüyorum.

İmam hatipte okumak ayrıcalık

İstanbul İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı İdris Serçe de gençlere hitabında imam hatipte okumanın bir ayrıcalık olduğunu, kendisinin de ayrıcalıklı hissedenlerden biri olduğunu söyledi. “Ben 7 yıl yatılı okulda okudum. Hocalarımız ‘İmam hatipte okumak ayrıcalık, sizler ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaksınız’ derlerdi. Biz o dönem anlamadık. Araya 28 Şubat girdi, ümitlerimiz kırıldı. Allah’ın takdiri, ben kendimden örnek vereyim, Kayseri’nin Develi ilçesinden çıkıp buraya geldim. Allah murat ederse oluyor” diyen Serçe, tüm gençlere çağrıda bulunarak, “Çok güzel bir okulda okuyorsunuz. Allah murat ederse güzel yerlere gelip, güzel işlere imza atacaksınız. Çalışmaya devam edin” ifadelerini kullandı.

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Diploma değil kimlik sahibi olmak

Programda gençlere hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise, imam hatibi dört duvar arasına sığdırılmış bir okul olarak görmediklerini belirterek, “70 yıllık müktesebatı taşıyan, milyonları içinde barındıran Türkiye’nin en büyük, en köklü ve en asil ailesi olarak nitelendiriyoruz. İmam hatipli olmak bir ailenin mensubu olmaktır aslında. Sadece bir diploma sahibi olmak değil kimlik sahibi olmak, bu kimliği yaşayan bireyler olmaktır” dedi. Aileden mezuniyet ve emeklilik söz konusu değilse bu sıralarda oturan gençlerin de imam hatip okullarından mezun olmayacaklarının altını çizen Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Sizler bugün imam hatip liselerinde birer öğrenci olarak bulunuyorsunuz. Abilerimizin ve bizim yıllar önce oturduğumuz sıralarda bugün sizler oturuyorsunuz. Okuldan mezun olduktan sonra bu okullara dönüp sizlerin sıralarında oturan gençlerin ellerinden tutacaksınız, çünkü abla-abi olmak, aile olmak bunu getiriyor. Biz sadece bir okul değil bir ailenin mensubu oluyoruz.

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Gençlerimiz, İslam dünyası için açılım sunacak

Türkiye’nin önderleri projesinde 3 yıl boyunca gençlere öncülük eden liderlere teşekkür eden Abdullah Ceylan, ailelere de çocuklarını güvenle projede yer almasına teşvik ettikleri için teşekkürlerini iletti. ÖNDER’in 63 yıllık birikimiyle Anadolu’daki 480 derneğin çatı kuruluşu olduğunu kaydeden Ceylan, “Evlatlarınız emin ellerde; güzel gönülleri, ileri ufukları olan insanların yanında inşallah ülkenin geleceği için güzel işlere imza atacaklar. 1951’de Mahmut Celaleddin Ökten hocamız, çift kanatlı yetiştirmek için başlattığı bu çalışmanın ulu bir çınara dönüşeceğini bilmiyordu. Bu çalışma da, Celal hocanın attığı tohum gibi tabandan başlayan bir dip dalga olarak çok büyük bir dönüşümü sağlayacak inşallah. Gençlerimiz, “Biz Türkiye’nin Önderleri mezunuyuz’ diyecekler. Bu; ülkemiz, milletimiz, çıkmaz içinde bulunan İslam coğrafyası için de bir açılım sunacak” diye konuştu.

Üç yıl boyunca kurguladık

Türkiye’nin Önderleri Programı hakkında bilgi veren Gençlik Başkanı Resul Çiftci ise, “2017 yılında, gençlerimize dokunacağımız, onların kişisel gelişimine katkı sunacağımız bir çok faaliyeti hayta geçirirken kurumumuzun ismiyle bütünleştirdiğimiz önderler yetiştirme amacıyla Türkiye’nin Önderlerine Bismillah dedik” ifadesini kullandı. İlk başta gençlere yönelik bir havuz oluşturduklarını ve üniversiteli bir genç ekip kurduklarını aktaran Çiftci, “Türkiye’nin Önderleri çalışması bizim üç yıl boyunca kurguladığımız, kültürel birikimiyle, sosyal gelişimiyle öğrencinin hayatına katkı sunacak bir ağlar bütünü olarak karşınıza geldi. O zaman gençlerimiz başvurmakta biraz çekindiler, sonra başvurular kat kat arttı. Daha sonra programımız gelişerek bugünlere geldi” dedi.

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İlk ders yapıldı

Program, proje kız koordinatörü Rabia Mercimek ve proje erkek koordinatörü İbrahim Şahin’in detaylı olarak programı anlattıkları konuşmalarının ardından, 3. kademe öğrencileri Semih Başalan ve Züleyha Beyhan’ın sunumlarıyla devam etti. Liderlerin toplu olarak hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun, “Anadolu Coğrafyası” üzerine açılış dersini verdi.

Türkiye’nin Önderleri Programı nedir?

Gençlere lise eğitiminin dışında hayata, topluma, tarihe, kültüre ve dünyaya dair donanımlar kazandırmak üzere 2019 yılında hayata geçirilen Türkiye’nin Önderleri Programı, bu sene üçüncü yılında. Bir eğitim ve kişisel gelişim yolculuğu olarak tasarlanan ve üç yıllık eğitimi içeren program ilk olarak İstanbul’da başladı, ardından Türkiye’nin 22 şehrinde hayata geçirildi. Her ay bir kitap ve makale okuma, bir film ve belgesel izleme, bir geziye katılma üzerine devam eden programda 10 kişilik gruplara bir grup lideri eşlik ediyor. Yıl sonunda programda başarı gösteren gençler sertifika alarak bir üst seviyeye geçiyor.

Okuyan ve gezen gençler

Gençlerin yılmadan, pes etmeden, düzenli bir çalışmayla kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması planlanan programda, farklı alanlarda bilgi ve tecrübe kazanmaları; nitelikli, kalıcı, değer odaklı eğitim almaları, yeniliklere ve değişime açık olmaları hedefleniyor. Türkiye’nin Önderleri Programındaki ana hedeflerden biri de kendisi olan, yeteneklerini bilen, zayıf yönlerinin farkına varan ve güçlü yanlarını besleyen gençler yetiştirmek. Programda, okuyan ama aynı zamanda gezen, dünyayı tanımaya çalışan ve sloganların esiri olmadan hakikatin peşinde koşan gençlerin yetiştirilmesi öngörülüyor. Bunu yaparken muhabbet, kardeşlik ve birlikte yol yürüme duygusu da gençlere aşılanıyor.