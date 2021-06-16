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Türkiye’nin tezleri sonuç bildirisinde

Müttefikler arasında ilişkilerin onarılmasını öngören bir atmosferde gerçekleşen NATO Zirvesi’nde, Türkiye tüm tezlerini masaya taşıdı. Sonuç bildirgesinde, Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesine ve Türkiye’nin NATO’ya katkılarına özel atıf yapıldı .

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türkiye’nin tezleri sonuç bildirisinde
NATO liderler zirvesindeki kazanımlar, Türkiye’nin tezlerine hassasiyetle yaklaşıldığının bir yansıması olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde misyonu sorgulanan NATO, Joe Biden dönemiyle birlikte yeniden güçlü birliktelik mesajlarının verildiği liderler zirvesini tamamladı. Zirve, NATO müttefikleri arasında ilişkilerin onarılması ve bölünmüşlük yerine yeniden bütünleşmeyi öngören bir atmosferde gerçekleşti.

  • Uzunca bir süredir NATO müttefiklerine karşı güven kaybı yaşayan Türkiye, NATO Liderler Zirvesi’nde tüm tezlerini gündeme taşıdı. Zirve sonuç bildirgesinde, Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesine ve Türkiye’nin NATO’ya katkılarına özel atıflar yapıldı. Bildirgede, Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkıların arttırıldığı, bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığın sürdüğü belirtildi.

S-400 KONUŞULMADI

Bildiride, NATO’nun “Suriye’den Türkiye’yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ettiği” vurgulandı. Türkiye, Suriye’den yönelen hava savunma tehdidi karşısında NATO müttefiklerince yalnız bırakıldığını defaatle gündeme taşımıştı. Yine Türkiye’nin çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmak suretiyle İttifakın güvenliği için önemli görev üstlendiği vurgusu da bildiriye yansıdı. Türkiye’nin NATO sorunu olarak görmek istemediği S-400 tartışmalarının zirvede köpürtülmemiş olması da bir diğer önemli kazanım oldu.

NATO liderler zirvesindeki tüm bu kazanımlar, Türkiye’nin tezlerine hassasiyetle yaklaşıldığının bir yansıması olarak değerlendirildi.

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