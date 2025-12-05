Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Türkiye’ye sokulmak istenen 22 kilo 560 esrar sınırda yakalandı

Türkiye’ye sokulmak istenen 22 kilo 560 esrar sınırda yakalandı

09:175/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı’nın gözetiminde bir soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı’nın gözetiminde bir soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından başlatıldı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’na gelmeye çalışan bir araçta 22 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.

Bulgaristan plakalı araç, Türkiye’ye tek başına seyahat eden bir Bulgar vatandaşının yönetiminde kontrol noktasına ulaştı. Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda yapılan detaylı aramada, "Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele" biriminde görevli gümrük memurları aracı kapsamlı bir incelemeye aldı.

Aracın arka koltukların altı, ön koltuk halılarının altı ve gösterge paneline gizlenmiş toplam 79 adet vakumlu paket bulundu. Paketlerin içinde yeşil yapraklı madde tespit edildi. Sahada yapılan hızlı test, maddenin esrar olduğunu gösterdi.

Ele geçirilen uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 22 kilo 560 gram olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı’nın gözetiminde bir soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından başlatıldı.



#Edirne sınır kapıları
#kaçakçılık
#uyuşturucu operasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi ne zaman yayınlanacak, Resmi Gazete'de çıktı mı? Genel af, covid yasası ve infaz düzenlemesi