Türksat acil durumlar için 3 bin 272 uydu anteni kurdu

Acil durum dönemlerinde koordinasyonu üstlenen müdahale ekiplerinin iletişim altyapısının Türksat uydularına emanet edildiğine işaret eden Uraloğlu, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılay ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların iletişimi doğrudan Türksat uydularına bağlandı. Acil durumlarda iletişimde kesinti yaşanmasını önlemek için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TRT gibi kurumlara da küçük çaplı uydu terminali (VSAT) anteni kurulumu yapıldı. Böylelikle Türksat tarafından kurulan uydu anteni sayısı 3 bin 272'ye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.