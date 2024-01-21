|
Gündem

Türksat acil durumlar için 3 bin 272 uydu anteni kurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, acil durum dönemlerinde koordinasyonu üstlenen ekiplerin iletişim altyapısının Türksat uydularına emanet edildiğini bildirerek, "Türksat tarafından bu amaçla kurulan uydu anteni sayısı 3 bin 272'e ulaştı." ifadesini kullandı. "Acil durumlarda iletişimde kesinti yaşanmasını önlemek için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TRT gibi kurumlara küçük çaplı uydu terminali anteni kurulumu yapıldı"

12:37 - 21/01/2024 воскресенье
AA
Türksat acil durumlar için 3 bin 272 uydu anteni kurdu
Türksat acil durumlar için 3 bin 272 uydu anteni kurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, acil durum dönemlerinde koordinasyonu üstlenen ekiplerin iletişim altyapısının Türksat uydularına emanet edildiğini bildirerek, "
Türksat tarafından bu amaçla kurulan uydu anteni sayısı 3 bin 272'e ulaştı.
" ifadesini kullandı.
Uraloğlu, Türksat tarafından kurulan uydu antenlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Acil durum dönemlerinde koordinasyonu üstlenen müdahale ekiplerinin iletişim altyapısının Türksat uydularına emanet edildiğine işaret eden Uraloğlu, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılay ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların iletişimi doğrudan Türksat uydularına bağlandı. Acil durumlarda iletişimde kesinti yaşanmasını önlemek için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TRT gibi kurumlara da küçük çaplı uydu terminali (VSAT) anteni kurulumu yapıldı. Böylelikle Türksat tarafından kurulan uydu anteni sayısı 3 bin 272'ye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD araçlarına uydu terminali kuruldu

Uraloğlu, Türksat'la yapılan mutabakatla, acil durum müdahale araçları ve kurumlarının VSAT antenleriyle donatıldığını bildirdi.

Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularına bağlanan terminallerle, afet durumlarında iletişim kesintisinin önüne geçildiğine dikkati çeken
Uraloğlu, şunları kaydetti:
"100 megabite kadar internet de VSAT antenleriyle kurumlara sağlanan imkanlar arasında yer alıyor. Türk Kızılay yardım araçlarının büyük bölümü de antenlerine kavuştu. Güvenlik görevlerinin yanı sıra acil durumlarda en fazla destek alınan Jandarma Genel Komutanlığımıza da uydu terminallerinin kurulumunu tamamladık."

Bakan Uraloğlu: Türkiye'de 85 milyon abone 4.5G kullanıyor
Bakan Uraloğlu: Türkiye'de 85 milyon abone 4.5G kullanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan, 2023 yılı 3'üncü çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 2023 yılı 3'üncü çeyreği itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 471 şirketin 854 yetki belgesi bulunduğunu ifade ederek, "TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri yaklaşık 48,3 milyar lira iken diğer işletmecilerin toplam gelirleri 14,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir" dedi. Uraloğlu, 2023 yılı 3'üncü çeyreği itibarıyla mobil abone sayısının 92,8 milyona ulaştığını, 85 milyonun abonenin 4,5G tercih ettiğini söyledi.


#Türksat
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#uydu
#Abdulkadir Uraloğlu
13 часа(ов) назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BYD Tesla'ya rakip olacak akıllı otomobil özellikleri geliştirmek için 14 milyar dolar harcayacak