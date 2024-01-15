Bakan Uraloğlu: Türkiye'de 85 milyon abone 4.5G kullanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan, 2023 yılı 3'üncü çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 2023 yılı 3'üncü çeyreği itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 471 şirketin 854 yetki belgesi bulunduğunu ifade ederek,

"TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri yaklaşık 48,3 milyar lira iken diğer işletmecilerin toplam gelirleri 14,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir"