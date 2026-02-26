Türkiye’de çocuklara yönelik YouTube içerikleri üreten ve milyonlarca takipçiye ulaşan Melih Abuaf, Youtube’da milyon takipçiyi aşmış birçok çocuk kanalının da sahibi olduğunu açıklamıştı.

Kontrolündeki kanalların milyarlarca izlenmeye ulaşması, Sefarad Yahudi’si Abuaf’ın çocuk içerik pazarındaki etkisini gözler önüne sermişti.

TVNET, Abuaf'ın bu ağına ilişkin yayınladığı videoda, akrabalarının büyük bir kısmının hala İsrail’de yaşadığını; özellikle babasının, Netanyahu destekçisi ve İsrail ordusunda görev almış kişilerle de olmak üzere yakından etkileşimi olmasına dikkat çekti.

👉 Türk çocuklarının zihnini Yahudi olan bu adam yönetiyor



Sefarad Yahudi’si Melih Abuaf’ın Youtube’da milyon takipçiyi aşmış birçok çocuk kanalının sahibi olduğu ortaya çıktı.



İçerikleri milyarlarca izlenen Abuaf’ın akrabalarının büyük bir kısmının hala İsrail’de yaşadığı… pic.twitter.com/td7v9nVSUa — TVNET (@tvnet) February 24, 2026

Reklamlar 2023 öncesi açık açık, Gazze'de soykırım sonrası sinsice!

İlk videonun ses getirmesinin ardından yayınlanan ikinci videoda da, Abuaf'ın Ekim 2023 öncesi boykot listesinde yer alan markalara açık açık iş birliklerinde yer vermesi, 7 Ekim 2023 sonrasında ise bu markalara içeriklerinde sinsice yer verdiği işlendi.

📢Anne - babaları Melih Abuaf için uyarmıştık: Özür diliyoruz!



Türkiye’de çocuklara yönelik YouTube içerikleri üreten ve milyonlarca takipçiye ulaşan Melih Abuaf, Youtube’da milyon takipçiyi aşmış birçok çocuk kanalının sahibi olduğunu açıklamıştı.



Sahibi olduğu kanalların… pic.twitter.com/SZdU9eksb9 — TVNET (@tvnet) February 25, 2026

TVNET'in bu haberleri, İsrail'de gündem oldu.

İsrail'de gündem TVNET: Manşetle destek oldular

Açıkça TVNET'i hedef tahtasına koyan İsrail basını, haberi kınayan platformların görüşlerine yer verip Abuaf'ı aklamaya çalıştı.

The Jerusalem Post gazetesinin "Türk ulusal haber kanalı TVNET, Türk Yahudi içerik üreticisini 'Türk çocuklarının zihinlerini kontrol etmekle' suçladı." başlıklı haberinde, çeşitli örgüt ve derneklerin söylemlerine yer verildi.

TVNET'i hedef tahtasına koyan İsrail basını, haberi kınayan platformların görüşlerini alt alta dizip Abuaf'a arka çıkarak 'yalnızca içerik ürettiği' algısına girişti.











