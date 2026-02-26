Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TVNET'in 'Melih Abuaf' haberleri İsrail'de karın ağrısı yaptı: Manşetle destek oldular

TVNET'in 'Melih Abuaf' haberleri İsrail'de karın ağrısı yaptı: Manşetle destek oldular

21:1926/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
TVNET'in 'Türk çocuklarının zihnini Yahudi olan bu adam yönetiyor' haberi, İsrail basınında gündem oldu.
TVNET'in 'Türk çocuklarının zihnini Yahudi olan bu adam yönetiyor' haberi, İsrail basınında gündem oldu.

Sefarad Yahudi’si Melih Abuaf’ın Youtube’da milyon takipçiyi aşmış birçok çocuk kanalının sahibi olduğu ortaya çıktı. TVNET, Türk çocuklarının zihnini yöneten Abuaf'ın İsrail destekçisi markalarla olan 'sinsi iş birliklerini' de günyüzüne çıkardı. Haber, İsrail'de gündem oldu. TVNET'i hedef tahtasına koyan İsrail basını, haberi kınayan platformların görüşlerine yer verip Abuaf'ın 'yalnızca içerik ürettiği' algısına girişti.

Türkiye’de çocuklara yönelik YouTube içerikleri üreten ve milyonlarca takipçiye ulaşan Melih Abuaf, Youtube’da milyon takipçiyi aşmış birçok çocuk kanalının da sahibi olduğunu açıklamıştı.

Kontrolündeki kanalların milyarlarca izlenmeye ulaşması, Sefarad Yahudi’si Abuaf’ın çocuk içerik pazarındaki etkisini gözler önüne sermişti.

TVNET, Abuaf'ın bu ağına ilişkin yayınladığı videoda, akrabalarının büyük bir kısmının hala İsrail’de yaşadığını; özellikle babasının, Netanyahu destekçisi ve İsrail ordusunda görev almış kişilerle de olmak üzere yakından etkileşimi olmasına dikkat çekti.

Reklamlar 2023 öncesi açık açık, Gazze'de soykırım sonrası sinsice!

İlk videonun ses getirmesinin ardından yayınlanan ikinci videoda da, Abuaf'ın Ekim 2023 öncesi boykot listesinde yer alan markalara açık açık iş birliklerinde yer vermesi, 7 Ekim 2023 sonrasında ise bu markalara içeriklerinde sinsice yer verdiği işlendi.

TVNET'in bu haberleri, İsrail'de gündem oldu.

İsrail'de gündem TVNET: Manşetle destek oldular

Açıkça TVNET'i hedef tahtasına koyan İsrail basını, haberi kınayan platformların görüşlerine yer verip Abuaf'ı aklamaya çalıştı.

The Jerusalem Post gazetesinin
"Türk ulusal haber kanalı TVNET, Türk Yahudi içerik üreticisini 'Türk çocuklarının zihinlerini kontrol etmekle' suçladı."
başlıklı haberinde, çeşitli örgüt ve derneklerin söylemlerine yer verildi.
TVNET'i hedef tahtasına koyan İsrail basını, haberi kınayan platformların görüşlerini alt alta dizip Abuaf'a arka çıkarak 'yalnızca içerik ürettiği' algısına girişti.



#TVNET
#İsrail
#Melih Abuaf
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kim Milyoner Olmak İster sorusu 26 Şubat: Türkiye'de adı hangi harfle başlayan ilçe sayısı daha fazladır?