Sefarad Yahudi’si Melih Abuaf’ın Youtube’da milyon takipçiyi aşmış birçok çocuk kanalının sahibi olduğu ortaya çıktı. TVNET, Türk çocuklarının zihnini yöneten Abuaf'ın İsrail destekçisi markalarla olan 'sinsi iş birliklerini' de günyüzüne çıkardı. Haber, İsrail'de gündem oldu. TVNET'i hedef tahtasına koyan İsrail basını, haberi kınayan platformların görüşlerine yer verip Abuaf'ın 'yalnızca içerik ürettiği' algısına girişti.
Türkiye’de çocuklara yönelik YouTube içerikleri üreten ve milyonlarca takipçiye ulaşan Melih Abuaf, Youtube’da milyon takipçiyi aşmış birçok çocuk kanalının da sahibi olduğunu açıklamıştı.
Kontrolündeki kanalların milyarlarca izlenmeye ulaşması, Sefarad Yahudi’si Abuaf’ın çocuk içerik pazarındaki etkisini gözler önüne sermişti.
TVNET, Abuaf'ın bu ağına ilişkin yayınladığı videoda, akrabalarının büyük bir kısmının hala İsrail’de yaşadığını; özellikle babasının, Netanyahu destekçisi ve İsrail ordusunda görev almış kişilerle de olmak üzere yakından etkileşimi olmasına dikkat çekti.
Reklamlar 2023 öncesi açık açık, Gazze'de soykırım sonrası sinsice!
İlk videonun ses getirmesinin ardından yayınlanan ikinci videoda da, Abuaf'ın Ekim 2023 öncesi boykot listesinde yer alan markalara açık açık iş birliklerinde yer vermesi, 7 Ekim 2023 sonrasında ise bu markalara içeriklerinde sinsice yer verdiği işlendi.
TVNET'in bu haberleri, İsrail'de gündem oldu.
İsrail'de gündem TVNET: Manşetle destek oldular
Açıkça TVNET'i hedef tahtasına koyan İsrail basını, haberi kınayan platformların görüşlerine yer verip Abuaf'ı aklamaya çalıştı.