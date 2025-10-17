Yeni Şafak
Üç can daha katledildi

17/10/2025, Cuma
Aysel Karakoç, Gülben Duru.
İstanbul’da Aysel Karakoç nişanlısı F.Ş. tarafından, İzmir’de ise Gülben Duru boşandığı eşi A.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şırnak’ta eşinin 6 yerinden bıçakladığı yabancı uyruklu hamile J.M.B.B. ağır yaralanırken, karnındaki bebeği hayatını kaybetti.

Türkiye'de kadına yönelik şiddet can almaya devam ediyor. İstanbul’un Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde bir sitenin önünde F.Ş. (35) ile nişanlısı Aysel Karakoç (38) arasında önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.Ş, nişanlısını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Karakoç, kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı F.Ş. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüphelinin savcılık ve hakimlik sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.

ESKİ EŞİNİ OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Benzer bir olay, dün İzmir'in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki Gazi Osman Paşa İlkokulu önünde çocuğunun okuldan çıkışını bekleyen Gülben Duru (27), boşandığı eşi A.Ç. (27) tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Gelen ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duru, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan A.Ç.'yi suç aletiyle yakaladı.

KARNINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜ

Şırnak’ın Silopi ilçesi Dicle Mahallesi’nde, yabancı uyruklu hamile J.M.B.B. (26) eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde hamile olduğu belirlenen kadının karnındaki bebeğini kaybettiği tespit edildi.Durumunun ağır olduğu öğrenilen J.M.B.B. yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.



Dünya hayatı bir imtihandır