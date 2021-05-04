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İSTANBUL AKTÜEL

​Üç gün kaldı

7 Mayıs’ta ibadete açılacak olan Taksim Camii’ne Manisa’dan getirilen halılar serildi. Çevre düzenlemesinde de son iyileştirmeler yapılıyor. Otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı camide 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Üç gün kaldı
Manisa’dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor.

Taksim’de yapımı tamamlanan ve ibadete bu cuma açılması planlanan camide son düzenlemeler yapılıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’ın imzasını taşıyan ve yapımına 17 Şubat 2017’de başlanılan caminin Ramazan ayının son Cuma günü olan 7 Mayıs’ta açılması planlanıyor.

Özlem bitiyor: Taksim Camii son cumaya hazırlanıyor
RAMAZAN
Özlem bitiyor: Taksim Camii son cumaya hazırlanıyor

  • Manisa’dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor. Dışarıdaki çalışmalar nedeniyle içeri giren tozlar, her gün temizlikçiler tarafından temizleniyor. Temizlikçilerin bir kısmı sütunları, bir kısmı ise ayakkabılıkları silerek tozdan arındırıyor.

Ramazan'ın son cuması açılacak: Taksim Cami'nin halıları serildi
FOTOĞRAF 10
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Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan caminin halıları seriliyor.
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Rulolar halinde camiye getirilen 3500 metrekare halı, cumartesi günü itibariyle serilmeye başlandı. 8 kişilik ekip, 3 vardiya halinde halıları seriyor.
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Üst katta serme işlemi biterken, alt kattaki serme işleminin de bugün tamamlanması bekleniyor.
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Yüzde 100 yün olan halılar, Manisa'da dokunduktan sonra İstanbul'a getirildi.
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Ramazan'ın son cuması açılacak: Taksim Cami'nin halıları serildi
Taksim'de yapılan camide son aşamaya gelindi. Ramazan ayının son cuma günü açılması planlanan caminin deve tüyü rengi halıları serilmeye başlandı.

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