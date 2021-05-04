​Üç gün kaldı

7 Mayıs’ta ibadete açılacak olan Taksim Camii’ne Manisa’dan getirilen halılar serildi. Çevre düzenlemesinde de son iyileştirmeler yapılıyor. Otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı camide 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.
Taksim’de yapımı tamamlanan ve ibadete bu cuma açılması planlanan camide son düzenlemeler yapılıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’ın imzasını taşıyan ve yapımına 17 Şubat 2017’de başlanılan caminin Ramazan ayının son Cuma günü olan 7 Mayıs’ta açılması planlanıyor.
Manisa’dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor. Dışarıdaki çalışmalar nedeniyle içeri giren tozlar, her gün temizlikçiler tarafından temizleniyor. Temizlikçilerin bir kısmı sütunları, bir kısmı ise ayakkabılıkları silerek tozdan arındırıyor.