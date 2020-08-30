​Üç kıtanın merkeziyiz: Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni”nde konuştu. Erdoğan, 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verilecek olan merkezle rekabetçi teknolojialanında yeni bir çığır açacaklarını söyledi. Salgın şartlarına rağmen özel sektör ne de kamu kuruluşlarının yatırımlarına ara vermediğine dikkat çeken Erdoğan, “Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı” dedi.

KATMA DEĞER SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Kendi alanında dünyada tek olan MESS Teknoloji Merkezi’ni ülkeye kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası üyesi 241 şirketin de aktif destek verdiği merkezin önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Türkiye’nin potansiyeline inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapan tüm müteşebbislerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye, katma değer sağlamaya, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor.”

FOTOĞRAF 34 Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, Zaferler haftasında, 30 Ağustos Zafer Bayramının arifesinde böyle bir tören yapmak çok çok anlam taşıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye devam ediyoruz. Kovit-19 salgınında bir çok ülke ekonomik sarsıntı yaşarken Türkiye ekonomisi toparlanmaya devam ediyor. Normalleşme takvimiyle beraber mevcut yatırımlara yenilerini ekliyoruz. Firmalarımız rekabetçi fiyatları, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıkıyor diye konuştu. Erdoğan, Salgın döneminde bir çok firmamız kısıtlı Pazar payısın olduğu ülkelere açılma fırsatı buldu. İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı artacaktır. Her alanda kovid19 sürecinden ülkemiz güçlenerek çıkacaktır. Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi olan Türkiye'yi teknolojinin üssü yapmakta kararlıyız şeklinde konuştu. Erdoğan, Milyar doların üzerinde değere ulaşan dijital oyun şirketlerimiz küresel ölçekte ses getirmeye başladı. Salgın döneminde sıkıntı çekmediysek, işle bu güçlü üretim altyapısından dolayı. Dünyanın en güçlü ülkelerinde sağlık personelinin bile maskeye ulaşamadığı dönemde biz solunum cihazını 2 haftada banttan indirmeyi başardık dedi Erdoğan yarın Roketsan'ın yatırımının açılışını yapacağını, ertesi gün ise Giresun'u ziyaret edeceğini belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: 2002'de başlayan hizmet yolculuğumuz asla dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. DEAŞ'ından PKK'sına DHKPC'sine kadar terör örgütleriyle mücadele ettik. Sokakları ateşe veren, esnafın dükkanını yağmalayan çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik. Attığımız her adımı yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik. İnsanımızın birlik, beraberliğine kast eden mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Üretmeden, ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileriyle mücadele ettik. 18 yıl boyunca ülkemiz, milletimiz ve işte bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin refahı ve kalkınması için yatırım yapan siz iş adamlarımız için gayret gösterdik. 18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir. İnsansız hava araçlarına sahip dünyanın 4 ülkesi arasındayız. Birkaç milyar dolarla ekonomisi çökertilen o eski Türkiye artık tarih olmuştur. Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız. 18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı. Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için koşacak, koşturacak, var gücümüzle çalışacağız. Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak sadece kısa vadeli hedefleri değil, orta ve uzun vadeli hedefleri de ele almamız lazım. Katma değeri yüksek ürünlere inovasyona yönelmemiz lazım. Yerlileşmeye ve kendi kendine yeter olmayı merkeze alarak küresel rekabette öne geçmeliyiz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi projemizde tarihi bir adım atıyoruz bu program kapsamında ülkemizin için kritik öneme sahip konuları tespit ettik. Programımızın ilk çağrısını yerli kabiliyetlerimizi hızla arttırmak için makine sektörüne yapmıştık. 10 projenin destek kararını tamamladık. Bu projeler için 1 milyar lira yatırım yapılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istediğini belirterek, Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartını ilk defa üretecek. Dirinler firmamız, rüzgar tribün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyonluk katma değer oluşturacak. Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek kullanımlı lazerleri üretecek. Dualus firması, savunma sanayiinde kullanılan bilya üretecek. Bu bilyalar güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır. Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız dedi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılışı yapılan fabrikaların bulunduğu illere bağlantı yapıldı. Erdoğan kurdele kesiminde Her makas sahibi makasına sahip çıksın dedi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına robot geldi. Robot Erdoğan'a açılışı gerçekleştireceği tablet bilgisayarı getirdi. Erdoğan tabletin ekranında bulunan butona basarak, Bay robotla görüştüm sinyali veriyorum, ya Allah, Bismillah' diyerek teknoloji merkezinin açılışını gerçekleştirdi. MESS Teknoloji Merkezi. Merkez, tamamen yerli kaynaklarla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kuruldu. Otomotiv, dayanıklı tüketim, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 241 MESS üyesi şirket Türkiye ekonomisine yılda 30 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. MESS Teknoloji Merkezi, ülkemiz sanayisinin dönüşümüne yön verecek. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına ve teknolojik gelişimine milli çözümler üretecek. Bir sanayi şirketinin dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için gereken bütün ihtiyaçları ve eğitimleri tek çatı altında karşılayacak bu merkez, metal sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için tasarlandı. 200 Milyon TL'nin üzerinde yatırımla kurulan merkez, Model Fabrika ile eğitim, gelişim ve danışmanlığı aynı çatı altında harmanlayacak. Merkez; dünyada 17, Türkiye'de 28 ilk uygulama ve teknolojiyi içinde barındırıyor. MESS Teknoloji Merkezindeki dijital fabrika, talep tahmininden tedarik zincirine, üretim sistemlerinden kalite yönetimine kadar uçtan uca entegre bir altyapıya sahip Türkiye'deki ilk dijital üretim tesisi. Dijital fabrikada kesikli ve seri üretim hatları yer alıyor. Gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemi ile entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisi MESS Teknoloji Merkezi'nde bulunuyor. Merkez, Türkiye'nin en kapsamlı 'Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı'nı sunuyor. Eğitimler; yöneticiler, mühendisler, operatörler olmak üzere her seviyeden çalışanı kapsamasıyla benzer programlardan ayrışıyor. 5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilecek. İşletmelerin dijtal dönüşümde hangi aşamada olduklarının tespit edilmesi de verilen hizmetler arasında bulunuyor. İşletmelerin, dönüşüm sürecinde ilerlemesi için bir yol haritası da çıkarılıyor. Bu hizmet, dünyadaki en büyük 'sanayide dijital dönüşüm' çalışması olma özelliğini taşıyor. Türkiye, Ocak ayında, Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağıöna üye oldu. Yarınların teknolojileri WEF ile birlikte geliştirilip; bu teknolojilerin, herkesin kullanımına eşit ve adil bir biçimde sunulması için gerekli politikalar beraber çalışılacak. MESS Teknoloji Merkezi bu işbirliğine ev sahipliği yapacak. İkinci büyük yatırım, Kocaeli'nde son bir yılda yapımı tamamlanan 40 farklı fabrikanın toplu açılışı olacak. Bir bölümü Makine İhtisas OSB'de, diğer kısmı İMES OSB'de bulunan fabrikalar için toplamda 4 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Fabrikaların 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Bu tesisler arasında; dünyanın en yeni döküm fabrikası, Avrupa'nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası, ülkemizin en büyük aydınlatma fabrikası; gibi dikkat çekici örnekler var. Yine bu fabrikalar içinde; otomotiv yan sanayinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler, paslanmaz çelik üretenler, yüzde 100 ihracata çalışanlar; var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknoloji merkezinin açılışını robotla yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Hamlesi ve 40 fabrika açılış törenine katıldı. Erdoğan teknoloji merkezinin açılışını kendisine açılış butonuna basması için tablet bilgisayar getiren robotla yaptı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





DÜNYANIN EN BÜYÜK 13. EKONOMİSİ

“18 yıl evvel ekonomide,IMF’siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisidir” diyen Erdoğan, parasını ödeyemediği için hastalarını rehin alan bir ülkeyi, dünyada parmakla gösterilen bir sağlık sistemiyle kendilerinin tanıştırdığını anlattı. Erdoğan, insansız hava araçlarıyla dünyanın en ileri teknolojisine sahip 4-5 ülkesi arasında olduklarını, savunma sanayiinde “Dünyanın en büyük 100 şirketi” sıralamasında Türkiye’den 7 firmanın bulunduğunu, müteahhitlik hizmetlerinde dünya ikincisi, tarımsal hasılada yine Avrupa’da lider durumda olduklarını, kalkınma yardımlarında milli gelire oranla yine ilk sırada olduklarını belirtti.

REKLAM

SABRIN, GAYRETİN VE İNANCIN BİR SONUCU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla, Karadeniz’de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur. Birkaç milyar dolarla ülke ekonomisinin çökertildiği, ülkenin kaynaklarının bir avuç seçkine peşkeş çekildiği, terörle, şiddetle vandallıkla siyasetin şekillendirildiği eski Türkiye manzarası artık tamamen tarihe kavuşmuştur. Devlet-millet sırt sırta verdikçe inşallah ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir.”

BİRİLERİ İSTEMESE DE BAŞARACAĞIZ

“Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terk etmedik. Esnafımızı, sanayimizi, çiftçimizi, işçimizi yüksek faiz yükünün altında ezdirmedik” diyen Erdoğan, “Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız.” diye konuştu.

OYNAT 01:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirmekte kararlıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, 'Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Yatırımlar durmadı

Dünyanın en büyük dijital dönüşüm merkezi olacak MESS Teknoloji Merkezi, 200 milyon liralık yatırımla hayata geçti.

Erdoğan, iş dünyasının tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını görmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk aşarken Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor. Salgın şartlarına rağmen ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara verdi. Normalleşme takvimiyle beraber bir taraftan kayıpları telafi ederken diğer taraftan mevcut yatırımlarımıza yenilerini ekliyoruz. Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı. Her ne kadar salgın hepimiz için beraberinde bazı zorlukları getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına da vesile oldu. Uluslarası şirketler Asya merkezli üretim ağına alternatif oluşturmak için yeni arayışlara yöneldiler. Sanayisi, üretim kapasitesi, rekabetçi fiyatları, nitelikli iş gücü, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısıyla Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor.“

Robotlu açılış

Erdoğan düğmeye basarken “Ben de şimdi bay robot ile görüştüm ve sinyali veriyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin açılışını Boston Dynamics firmasının ‘Spot’ isimli dünyanın en gelişmiş robotunun getirdiği tabletten yaptı.

OYNAT 01:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı robotla yaptı: Bay robotla görüştüm sinyali veriyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Hamlesi ve 40 fabrika açılış törenine katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına robot geldi. Robot Erdoğan'a açılışı gerçekleştireceği tablet bilgisayarı getirdi. Erdoğan tabletin ekranında bulunan butona basarak, 'Bay robotla görüştüm sinyali veriyorum, Ya Allah Bismillah' diyerek teknoloji merkezinin açılışını gerçekleştirdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Doğu Akdenizli 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Doğu Akdeniz’den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan’daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Tarımsal hasılada Avrupa birincisi

Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da lider durumda olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Devlet - millet sırt sırta verdikçe inşallah ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı. “Hamle programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de inşallah gerçekleştireceğiz” diyen Erdoğan, “ Yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak, küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız. Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımızı dolaylı istihdam imkanları oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Aşure Günü hayırlara vesile olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan muharrem ayı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, “Muharrem ayı ile Aşure Günü’nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.