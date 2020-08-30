Üç kıtanın merkeziyiz: Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız
Üç kıtanın merkeziyiz: Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sadece sağlıkta değil ihracattan üretime, tarımdan sanayiye kadar her alanda Kovid-19 sürecinden güçlenerek çıkacağını söyledi. Erdoğan, “Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni”nde konuştu. Erdoğan, 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verilecek olan merkezle rekabetçi teknolojialanında yeni bir çığır açacaklarını söyledi. Salgın şartlarına rağmen özel sektör ne de kamu kuruluşlarının yatırımlarına ara vermediğine dikkat çeken Erdoğan, “Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı” dedi.
KATMA DEĞER SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR
Kendi alanında dünyada tek olan MESS Teknoloji Merkezi’ni ülkeye kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası üyesi 241 şirketin de aktif destek verdiği merkezin önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Türkiye’nin potansiyeline inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapan tüm müteşebbislerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye, katma değer sağlamaya, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor.”
“18 yıl evvel ekonomide,IMF’siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisidir” diyen Erdoğan, parasını ödeyemediği için hastalarını rehin alan bir ülkeyi, dünyada parmakla gösterilen bir sağlık sistemiyle kendilerinin tanıştırdığını anlattı. Erdoğan, insansız hava araçlarıyla dünyanın en ileri teknolojisine sahip 4-5 ülkesi arasında olduklarını, savunma sanayiinde “Dünyanın en büyük 100 şirketi” sıralamasında Türkiye’den 7 firmanın bulunduğunu, müteahhitlik hizmetlerinde dünya ikincisi, tarımsal hasılada yine Avrupa’da lider durumda olduklarını, kalkınma yardımlarında milli gelire oranla yine ilk sırada olduklarını belirtti.
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SABRIN, GAYRETİN VE İNANCIN BİR SONUCU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla, Karadeniz’de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur. Birkaç milyar dolarla ülke ekonomisinin çökertildiği, ülkenin kaynaklarının bir avuç seçkine peşkeş çekildiği, terörle, şiddetle vandallıkla siyasetin şekillendirildiği eski Türkiye manzarası artık tamamen tarihe kavuşmuştur. Devlet-millet sırt sırta verdikçe inşallah ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir.”
BİRİLERİ İSTEMESE DE BAŞARACAĞIZ
“Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terk etmedik. Esnafımızı, sanayimizi, çiftçimizi, işçimizi yüksek faiz yükünün altında ezdirmedik” diyen Erdoğan, “Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız.” diye konuştu.
Erdoğan, iş dünyasının tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını görmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk aşarken Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor. Salgın şartlarına rağmen ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara verdi. Normalleşme takvimiyle beraber bir taraftan kayıpları telafi ederken diğer taraftan mevcut yatırımlarımıza yenilerini ekliyoruz. Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı. Her ne kadar salgın hepimiz için beraberinde bazı zorlukları getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına da vesile oldu. Uluslarası şirketler Asya merkezli üretim ağına alternatif oluşturmak için yeni arayışlara yöneldiler. Sanayisi, üretim kapasitesi, rekabetçi fiyatları, nitelikli iş gücü, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısıyla Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor.“
Robotlu açılış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin açılışını Boston Dynamics firmasının ‘Spot’ isimli dünyanın en gelişmiş robotunun getirdiği tabletten yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Doğu Akdeniz’den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan’daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek” ifadelerini kullandı.
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Tarımsal hasılada Avrupa birincisi
Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da lider durumda olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Devlet - millet sırt sırta verdikçe inşallah ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı. “Hamle programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de inşallah gerçekleştireceğiz” diyen Erdoğan, “ Yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak, küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız. Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımızı dolaylı istihdam imkanları oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum” dedi.
Aşure Günü hayırlara vesile olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan muharrem ayı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, “Muharrem ayı ile Aşure Günü’nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.