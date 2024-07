Üçüncü Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu: 15 Temmuz ve Gazze maskeleri indirdi

Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü, Kudret Deniz Kalaycı’nın “Yol” isimli Yassıada karesinin, Gazze Özel Ödülü, İsrail saldırılarında ölen bebeğini kefenleyen bir babanın olduğu Mustafa Hassona’nın “Gaza is on fire” karesinin oldu. 2023'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları dalında Sergen Sezgin Hatay depreminde çektiği “Mucize” fotoğrafıyla birinci, Emin Sansar 11 Aralık 2023’te Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler’e atılan yumruğu fotoğrafladığı “Yumruk”la ikinci, Osmancan Gürdoğan ise Bayraktar Akıncı’yı dolunaya karşı çektiği karesiyle üçüncülüğü elde etti.

Şehit Mustafa Cambaz’ın yakın arkadaşlarından Adil Tek, 15 Temmuz akşamı Mustafa Cambaz ile birlikte olduklarını söyledi. Tek, “O anlar hep birlikte yaşadık. İçi içine sığmadı. Her ne kadar ülkemizde doğmamış olsa da vatanı, milleti, bu ülke için canını feda etti. Her zaman da bugün de olsa yine aynı şekilde davranıyordu Mustafa. Can arkadaşımdı, birbirimizi çok severdik. Onun eksikliğini hala hissediyoruz. Biz 2007 yılında tanıştık, 2014 yılında tvnet’de onunla beraberliğimiz sürdü. O gece Çengelköy’de birlikte oturup sohbet ettiğimiz esnada darbe girişimini duyduk. Mustafa o an parladı ve söylediği ilk şey ‘FETÖ darbe yapıyor’ oldu. Daha sonra Mustafa yanımızdan ayrılarak evine gitti, daha sonra da şehit oldu. Mustafa vatan şehidi, memleket şehidi, din şehidi. Şehitliğin içine giren ne kavram varsa Mustafa'ya mahsus bunlar. Onu hala çok seviyorum.” dedi.