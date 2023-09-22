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Ukrayna tahılını taşıyan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek İsrail'e doğru yol aldı

Ukrayna'dan yola çıkan ve 'insani koridor' üzerinden Karadeniz’e ulaşan 'Resilient Africa' isimli tahıl yüklü gemi, işlemlerin ardından İstanbul Boğazı'nı geçerek İsrail'e doğru hareket etti.

07:37 . 22/09/2023 Cuma
DHA
'Resilient Africa' isimli tahıl yüklü gemi İsrail'e doğru hareket etti.

'Resilient Africa' isimli tahıl yüklü gemi İsrail'e doğru hareket etti.

Ukrayna tahılını taşıyan "Resilient Africa" isimli yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.


Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Palau bayraklı 76 metre uzunluğundaki  'Resilient Africa' isimli yük gemisi, Odessa'nın Chornomorsk Limanı'ndan tahıl yükü ile birlikte ayrıldı.

Gemi, Ukrayna karasularından Romanya karasularına oradan da Bulgaristan karasularına son olarak da gece saatlerinde Türkiye karasularına girdi. İsrail'e gitmek için yaklaşık 1,5 gün sonra Kumköy açıklarına ulaşan geminin personelinin Ukraynalı, Türk ve Mısırlı olduğu öğrenildi.

Kumköy'deki işlemlerin bitmesinin ardından gece saat 04.30 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçen tahıl gemisinin, İsrail'e gideceği öğrenildi.




#Tahıl Koridoru
#tahıl
#Ukrayna
#İstanbul
#Rusya
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