Ukrayna tahılını taşıyan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek İsrail'e doğru yol aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Kongresini ziyaret ederek, Kongre'nin iki kanadından Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer elde edebilmesi için özellikle F-16'lar ve ATACMS füzelerine ihtiyacı olduğunu söyledi.