Gündem Ukraynalı dağcı ölü bulunmuştu Son fotoğrafı ortaya çıktı
ANTALYA

Ukraynalı dağcı ölü bulunmuştu: Son fotoğrafı ortaya çıktı

Antalya’da en son annesine Geyiksivrisi Dağı’nın zirvesinde olduğu mesajı attıktan sonra haber alınamayan ve arama çalışmalarının 16. gününde cansız bedenine ulaşılan Ukrayna uyruklu dağcı Yana Kryvosheia’nın (42) zirvede çektiği son fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Ukraynalı dağcı ölü bulunmuştu: Son fotoğrafı ortaya çıktı
Dağcının bu fotoğrafı annesine atma fırsatının olmadığı öğrenildi.

Ukrayna’dan 1 Mayıs’ta Antalya’ya tatil amacıyla gelen Yana, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından 1825 rakımlı Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attı.

Bu mesajın ardından Yana Kryvosheia’dan bir daha haber alınamadı. 10 Mayıs’ta ailesinin yanına dönüş yapması beklenen Yana’dan haber alınamayınca Kryvosheia’nın ailesinin ihbarıyla 12 Mayıs’ta arama çalışmalarına başlandı. İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone de kullanıldı. 2 gün önce saat 14.30 sıralarında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile yapılan aramalarda Kryvosheia’nın cansız bedeni bulundu. Sarp ve kayalık alandan helikopterle alınan Kryvosheia’nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna getirildi. Yana Kryvosheia’nın cenazesinin yarın ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Zirvedeki fotoğrafını atamamış

Zirveye çıktığı ilk günde annesine mesaj atan Kryvosheia’nın, bir de öz çekim yaptığı ve bu fotoğrafı annesine atmaya fırsatının olmadığı öğrenildi. Kryvosheia’nın, zirveyi fotoğrafladığı ve elinde elma ile öz çekim yaptığı anlar görüldü.

  • Arama çalışmalarında Slava Kryvosheia’nın da kardeşinin çıktığı zirvede çektiği videolar ortaya çıktı.

Son mesajı 'Zirvedeyim anne' oldu: 20 gündür ulaşılamıyor
GÜNDEM
Son mesajı 'Zirvedeyim anne' oldu: 20 gündür ulaşılamıyor

Ormanda kaybolan küçük Roza'dan iyi haber: İki saat içinde bulundu
GÜNDEM
Ormanda kaybolan küçük Roza'dan iyi haber: İki saat içinde bulundu
Abone Ol Google News
Hızını alamayıpşoföre de kurşun yağdırdı

Hızını alamayıp
şoföre de kurşun yağdırdı

​Olay cep telefonları görüntülerine yansıdı.
Öldürüpbuzdolabında sakladı!

Öldürüp
buzdolabında sakladı!

​Balıkesir Edremit'te kan donduran cinayet.
Twitter ve Facebooktan Filistin itirafı: Yanlışlıkla oldu deyip suçu algoritmaya attılar

​Ölü sayısı üçe yükseldi

​Engelli ve yaşlılara ulaşımda kolaylık.

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

​Başkan Sekmen, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

Stratejik ürünler artık ithal edilmiyor

Şaşırtan manzara

Şaşırtan manzara

Ağaçlara 'sakatat' asıyorlar.
Korona savaşçıları

Korona savaşçıları

​Dağ taş demeden Kovid-19 testi yapıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.