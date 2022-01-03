Ulaşım Ücretleri: 2022 Metrobüs, Otobüs, Tramway, Marmaray, Minibüs, Taksi, Vapur Ücreti Ne Kadar?

İstanbul'da toplu ulaşım zammı ile ilgili alınan kararın ardından yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2022 itibarı ile yürürlüğe kondu. Hatırlanacağı gibi, elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam gelmişti. Peki, 1 Ocak itibarı ile akbil fiyatları aylık öğrenci ve tam ne kadar oldu? Taksi, otobüs, vapur, Marmaray, metro ve metrobüs ücret tarifesi nedir? İşte, güncel ve yeni İETT toplu ulaşım ücretleri 2022

İŞTE YENİ FİYATLAR

İETT zammı ile yeni akbil ücret tarifesi: 2022 Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ile taksi, vapur, minibüs, otobüs, Marmaray, metro ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?

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Geçtiğimiz haftalarda alınan kararın ardından İstanbul'da zamlı toplu taşıma dönemi 1 Ocak 2022 itibarı ile başladı. Bilindiği gibi, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alınmıştı. Yeni yıla girmemizle beraber tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları merak konusu olurken taksi, servis, vapur, metrobüs, Marmaray ve metro ücret tarifesi yayınlandı. Tam mavi kart aylık akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi. Peki, vapur, taksi, metro, Marmaray, otobüs ve metrobüs ücret tarifesi ne kadar oldu, güncel akbil basış ücreti nedir? İşte, 2022 zamlı ve yeni İETT ücret tarifesi

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İETT zammı ile yeni akbil ücret tarifesi: 2022 Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ile taksi, vapur, minibüs, otobüs, Marmaray, metro ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?

2022 AYLIK AKBİL FİYATLARI (TAM VE ÖĞRENCİ) NE KADAR OLDU?

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

İETT zammı ile yeni akbil ücret tarifesi: 2022 Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ile taksi, vapur, minibüs, otobüs, Marmaray, metro ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?

İETT AKBİL BASIŞ - BİLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

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Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

İETT zammı ile yeni akbil ücret tarifesi: 2022 Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ile taksi, vapur, minibüs, otobüs, Marmaray, metro ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?

YENİ METROBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

İETT zammı ile yeni akbil ücret tarifesi: 2022 Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ile taksi, vapur, minibüs, otobüs, Marmaray, metro ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?

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MİNİBÜSLER KAÇ PARA OLDU?

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

İETT zammı ile yeni akbil ücret tarifesi: 2022 Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ile taksi, vapur, minibüs, otobüs, Marmaray, metro ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?

SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.