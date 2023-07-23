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Uludağ eteklerinde orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Uludağ eteklerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda ekibin sevk edildiği bildirilirken, bölgeye karadan ulaşımın zor olması nedeniyle alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildiği bildirildi. Öte yandan çevredeki vatandaşların da ekiplere yardım ettiği, alevlerin Uludağ’a doğru ilerlemesinin engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

18:27 . 23/07/2023 Pazar
DHA
Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı.

Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı.

Bursa’da Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye karadan ulaşılamazken, alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.



Yangın, saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Uludağ eteklerinde başlayan yangınla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye karadan ulaşımın zor olması nedeniyle alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Vatandaşlar da ekiplere yardım ediyor

Bursa’da Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mesire Alanı’nın üst tarafında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 15 ekip ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Bölgenin sık ağaçlık ve sarp olması nedeniyle ulaşımda güçlük çeken ekipler, karadan müdahaleyi zorlu şartlarda sürdürüyor.


Çevredeki vatandaşlar da ekiplere yardım ederken, havadan müdahale ile alevlerin Uludağ’a doğru ilerlemesi engellenmeye çalışılıyor.



#Bursa
#Uludağ
#Orman Yangını
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