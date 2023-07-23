Uludağ eteklerinde orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Uludağ eteklerinde başlayan yangınla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye karadan ulaşımın zor olması nedeniyle alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Vatandaşlar da ekiplere yardım ediyor

Vatandaşlar da ekiplere yardım ediyor

Bursa’da Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mesire Alanı’nın üst tarafında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 15 ekip ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Bölgenin sık ağaçlık ve sarp olması nedeniyle ulaşımda güçlük çeken ekipler, karadan müdahaleyi zorlu şartlarda sürdürüyor.