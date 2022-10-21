Uluslararası Beytulmakdis Akademik Sempozyumu başladı: 12 ülkeden gelen bilim insanları Kudüs’ün geleceğini akademik yönleriyle ele alacak

Mardin Artuklu Üniversitesinin öncülüğünde ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın Düzenleme Kurulu Başkanlığında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversiteleriyle ve Malezya’dan iki üniversitenin işbirliği içinde “Kudüs’ün Geleceği: Akademik Çalışmalar” temasıyla hazırlanan Uluslararası Beytulmakdis Akademik Sempozyumu Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda gerçekleştirilen Açış Programıyla başladı.

Açış programında sempozyum paydaşı olan Beytulmakdis Çalışmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Akbaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan birer selamlama konuşması yaptı.

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Sempozyum Açış programına katılan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş da bir konuşma yaparak Kudüs ile ilgi yapılan ve yapılacak olan akademik çalışmaların önemine ve hepimizin bu çalışmalara katkı verme ve kapsamlı çalışmalar yürütme sorumluluğumuzun olduğunu belirterek sempozyumun düzenlenmesinde emeği olan bütün kuruluş ve üniversitelere teşekkür etti.

22. Uluslararası Beytulmakdis Akademik Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı olan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da düzenleme kurulu adına sempozyum ile ilgili bir bilgilendirme konuşması yaptı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar.

Beytülmakdis Sempozyumunun 22 yıldır aralıksız devam ettiğini söyleyen Özcoşar, sempozyumun ilk yıllar gerçekleştirildiği İngiltere ve Malezya’nın ardından son 7 yıldır Türkiye’de İstanbul, Mardin ve Ankara’da düzenlendiğini belirterek şimdiye kadar Beytülmakdis’in ilahi dinler için önemi, Osmanlı Devleti Döneminde Kudüs, Kudüs’ün idaresi, Kudüs vakıfları, Uluslararası siyaset açısından Kudüs’e kadar oldukça geniş bir yelpazede bilimsel başlıklarla yapılan sempozyum çalışmalarının Kudüs’le ilgili 22 ciltlik bir külliyat da ortaya çıkardığını aktardı.

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Siyonizmi Meşrulaştırma Misyonu Yüklenmiş Geniş Bilim ve Akademi Çevresi Var

Kudüs’ün ve Filistin’in işgalini dünya kamuoyunda meşrulaştırmanın en önemli araçlarından birinin bilim ve akademi olduğunu, siyonizmin kendini epistemik bir yazılım üzerinden yeniden inşa ettiğini, sadece İsrail üniversiteleri ve akademisyenleri değil dünyada Siyonizmi meşrulaştırma misyonu yüklenmiş geniş bir network bulunduğunu sözlerine ekleyen Özcoşar, bu kuruluş ve akademisyenlerin Filistin topraklarında devam eden sömürgeleştirmeyi haklı çıkarmaya çalıştıklarını, Filistinlilerin kademeli olarak etnik temizliğini rasyonelleştirdiklerini, hukuk dışı cinayetler için ahlaki gerekçeler sağladıklarını, hatta bu üniversite ve akademisyenlerin işgalde kullanılan silah sistemleri ve askeri doktrinlerin geliştirilmesinde aktif görev aldıklarını ifade etti.

Buna karşılık işgale karşı olduğu iddiasında bulunan geniş akademik kitlelerin büyük bir sessizlik içinde olduğunu anlatan Özcoşar, bu baskılar karşısında Beytülmakdis’in tarihini, kültürel ve dinsel kodlarını, kutsiyetini, coğrafi ve stratejik konumunu emperyal amaçlardan bağımsız inceleyecek ciddi bilimsel çalışmaların hem dünya barışı hem de ilmin onurunu korumak adına bir zaruret haline geldiğini, Beytülmakdis’te işgalin derinleştirilmesiyle eş-zamanlı yaşanan teorik ve kavramsal hareketlilik, epistemik köleliğe teslim olmamış ve sorgulama yetisini kaybetmemiş bilim insanlarına sorumluluk yüklediğini, bu sempozyumu da tam olarak bu sorumluluğu yerine getirmek için düzenlediklerini altını çizdi.

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Özcoşar: Kudüs Fiziki Ve Zihni Anlamda Özgürleşene Kadar Hassasiyetimiz ve Çalışmalarımız Devam Edecek

Türkiye’de 6, Malezya’dan 2 üniversitenin ortağı olduğu sempozyumun yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür eden Düzenleme Kurulu Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası toplumsal duyarlılık ve sorumluluk çalışmalarına devam edeceklerini, Kudüs fiziki ve zihni anlamda özgürleşene kadar bu alanda Kudüs hassasiyetlerinin süreceğini söyleyerek sözlerini sona erdirdi.

Sempozyuma 12 Ülkeden Bilim İnsanları Katılıyor

12 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen ve 70 bildirinin sunulacağı Sempozyum Kudüs’ün geleceğinin farklı akademik yönleriyle ele alınacağı ve alanında yetkin isimlerin katılacağı 16 farklı oturum ile 2 gün süreyle devam edecek.

Beytulmakdis Yazarlık Akademisi Mezunlarına Sertifikaları Verildi

Açış Programının sonunda Sempozyum kapsamında düzenlenen Beytulmakdis Yazarlık Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını vermek üzere sertifika takdim töreni yapıldı.